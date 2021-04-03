　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美日韓國安高層華府急召會議！同意「施壓北韓」去核　籲中國加入

▲▼美國白宮國安顧問蘇利文與日本、南韓國安高層2日舉行會議。（資料照／達志影像）

▲美國白宮國安顧問蘇利文與日本、南韓國安高層2日舉行會議。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近期北韓（朝鮮）軍事動作頻頻，尤其在3月25日朝東海（日本海）試射彈道飛彈，引發聯合國安理會抨擊！對此，美日韓3國國安高層於美東時間2日在華府召開面對面會議，並由白宮統一發表聲明，強調履行安理會決議的重要性，透過三方緊密合作與共同應對，以求促成北韓完成去核、防堵核武擴散。

不過在該場會議中，美日韓國安高層皆未提及來自中國的威脅，僅敦促中國能協助向北韓施壓。

根據《韓聯社》報導，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、日本國家安全保障局長北村滋、南韓青瓦台國家安保室長徐薰於當地時間2日在華府附近的海軍士官學校召開會議，3國聯合發表聲明，「為了全面重新檢討美國對北韓政策與戰略、以及印太區域國防安全等共同關注議題，3國國安高層面對面協商，以此重申共同守護、發展國安目標的堅定承諾。」

報導指出，該場會議為拜登就任美國總統後，美日韓3國國安高層首度齊聚一堂召開的場合，全場焦點莫過於3國針對已接近完成檢討階段的美國對北韓政策進行意見交換，美日、美韓、日韓國安高層也同時完成雙邊會議。

3國在聲明稿指出，「我們對於北韓研發核武與彈道飛彈共同表示擔憂，透過3國齊心合作達成北韓去核，重申共同應對、解決問堅定承諾。而為了防堵核武擴散、並且強化在韓半島（朝鮮半島）的遏止能力，以求在共同合作下維持半島和平與穩定，我們一致同意履行安理會決議的重要性。」

根據《路透社》報導，美日韓達成協議，表示將會持續透過合作向北韓施壓；而《彭博社》則分析，在北韓試射短程飛彈、傳達新一波的挑釁訊號後，美日韓正式敲響北韓核武與彈道飛彈的警鐘。

此外，美日韓也在該場會議上討論到兩韓離散家族、北韓綁架日本人等問題的解決方案，並且呼籲中國能扮演好在國際社會上的角色、履行制裁政策，加強向北韓施壓去核。

另外，美日韓國安高層也在會議上提到全球新冠疫情、未來傳染病擴散時的應對方案、緬甸軍方政變等議題。

►南韓外長訪中！將與王毅談「習近平訪韓」 時值美日韓國安會議

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

超美「口袋按摩槍」　舒緩痠痛好舒壓

ET快訊
釀出軌的義程營造「承攬17件工程」　台鐵曝：總金額破1.41
太魯閣號紀錄遭竄改　惡劣留言「發生事故真爽」：希望每天都有
LIVE／太魯閣行車紀錄器找到解讀中　台鐵最新說明
快訊／太魯閣號釀重大死傷　張惠妹流淚發聲
1家4口3死「體大兄妹罹難」　母親坐輪椅回傷心地哭喊「回家了
快訊／陳時中宣布：首批COVAX獲配的AZ疫苗將抵台　時間曝
LIVE／疫情有變化？　陳時中緊急記者會說明
遺體修復最新進度　他哽咽曝「最小死者4歲陳小妹」：難度最高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

即興創作「畫三筆」毀名作！白目情侶嚇傻喊冤：以為隨便讓人畫

沒關窗10分鐘…車上竟長出「一坨黑球」　他急求救：有1.5萬隻蜂！

快訊／大阪新增666確診「創史上最高」　疫情徹底失控恐迎第4波

亞裔又遭襲！他散步慘被「打爆眼骨折」　嫌怒喊：你們永遠有優勢

慎入！狼蛛媽媽「背上爬滿密麻白點」　百隻寶寶下秒全跑光

中韓外長台海前會談！王毅拉攏南韓「破美國封鎖」：我們立場相同

全球首位！男嬰出生自帶「3根陰莖」...下場曝光

新加坡超市出現「台灣黑心鳳梨」　業者證實：已下架

疫苗安全有效！研究：孕婦可接種　抗體會經胎盤、母乳傳胎兒

相差70歲！小護士甜嫁89歲失智翁　每天「開心倒數」當寡婦

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣出軌「目視多人無心跳」！　急加派32部救護車馳援

西班牙男子稱穿越時空到2027年　成為唯一倖存者：人類6年內絕種

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

驚心動魄8小時！3搜救犬進車廂　確認「無人受困」慟54乘客罹難

愛馬仕姐4度道歉卻暗酸女店員！　「就算問被罵也要當兒女忍耐」

即興創作「畫三筆」毀名作！白目情侶嚇傻喊冤：以為隨便讓人畫

沒關窗10分鐘…車上竟長出「一坨黑球」　他急求救：有1.5萬隻蜂！

快訊／大阪新增666確診「創史上最高」　疫情徹底失控恐迎第4波

亞裔又遭襲！他散步慘被「打爆眼骨折」　嫌怒喊：你們永遠有優勢

慎入！狼蛛媽媽「背上爬滿密麻白點」　百隻寶寶下秒全跑光

中韓外長台海前會談！王毅拉攏南韓「破美國封鎖」：我們立場相同

全球首位！男嬰出生自帶「3根陰莖」...下場曝光

新加坡超市出現「台灣黑心鳳梨」　業者證實：已下架

疫苗安全有效！研究：孕婦可接種　抗體會經胎盤、母乳傳胎兒

相差70歲！小護士甜嫁89歲失智翁　每天「開心倒數」當寡婦

台鐵沒規定邊坡要設圍籬！合約細節曝光：要「防止車輛出入」避災

馮俊凱感染B流開季騎得辛苦　人在歐洲仍擔心染疫

釀出軌的義程營造「承攬17件工程」　台鐵曝：總金額破1.41億元

街頭飄汽油味居民驚　提桶男亂倒水溝抓到了！真相大家都猜錯

台灣向COVAX買AZ疫苗總數102萬劑！其餘額度「另3家候選中」

蔡其昌與中職共同捐款100萬　替太魯閣號出軌加油集氣

女星鼻子發黑壞死！　診所動黑心手術「罰金數字曝光」網怒：太輕

衛福部設立「太魯閣事故捐款專戶」　捐款受理期程到4月底

大力斥責「抓放」質疑　夢想家教頭：禁賽、傷兵剩10人可用

男生戴珍珠也超帥！　MIKIMOTO酷項鍊2.4萬元入手

客廳上演高清無碼「交疊69姿勢」　媽看監視器崩潰：沒一隻正常的

國際熱門新聞

人妻偷吃片曝！門鈴一響「急藏小王」

太魯閣號出軌！日網友震驚「又是我們的車」

洗衣機突爆炸　苦主：1動作千萬別做

星媒爆「台灣黑心鳳梨」網：難怪被禁

卡車擋鐵軌　火車「煞不住」直撞

腦死少年將器捐…突眨眼復活！

太魯閣號出軌50死！日媒批台鐵安全管理不足

老婆忘把薯條放冰箱　他殺人肢解丟回收廠

全球首位！男嬰出生自帶「3根陰莖」...下場曝

「太魯閣」列全球10年第3大鐵路事故

美國會山莊遭開車衝撞2死1傷

太魯閣號日本製造！　原車型在日21年零死亡

10日本人號召「向台報恩」　親送物資到現場

19歲護士嫁89歲失智翁　樂等當寡婦

更多熱門

相關新聞

沒關窗10分鐘…車上竟長出「一坨黑球」！

沒關窗10分鐘…車上竟長出「一坨黑球」！

美國新墨西哥州拉斯克魯塞斯（Las Cruces）一名男子在艾柏森（Albertsons）超市購物時，忘了將車窗關上，結果他在10分鐘後回到車子時，竟發現後座出現「一坨小黑球」，而這黑球居然是數量高達1.5萬隻的蜜蜂。

即／大阪新增666例創「疫情以來最多」！

即／大阪新增666例創「疫情以來最多」！

亞裔又遭襲！他散步慘被「打爆眼骨折」

亞裔又遭襲！他散步慘被「打爆眼骨折」

孕婦打疫苗安全有效！研究：抗體可傳胎兒

孕婦打疫苗安全有效！研究：抗體可傳胎兒

19歲護士嫁89歲失智翁　樂等當寡婦

19歲護士嫁89歲失智翁　樂等當寡婦

關鍵字：

日韓要聞北美要聞國際軍武白宮美國蘇利文徐薰北村茲北韓核武去核國安

讀者迴響

熱門新聞

媽想救女 　鐵板下傳來「阿姨不要搬...好痛」

最心碎訂房電話！父女1死2傷　她哭著開車衝花蓮

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

田徑好手張恩昀斷魂　女友曝心痛2字

爸緊抱女兒亡　救難員淚：我送你們出隧道

救難隊抱OHCA女兒走過　慈父：可以讓我再抱抱她嗎

罹難者斷肢照未分流　家屬看33具遺體照哽咽

撞太魯閣號釀50死！工程車司機「嚇傻難平復」3日複訊

58遺體修復師衝花蓮！徹夜「修復8具遺體」

火車遇劫女友失蹤！28歲男聽「她死了」崩潰

男搭上「死亡太魯閣」…未婚妻悲抱大雪寶認屍

買嘸高鐵坐票　短髮妹佔廁所：不會出去的

民宿轟「台鐵白目」：出軌逼死我們

鄰居怨「假期被耽誤」　她氣炸：我哥不能回家

快訊／工程車撞太魯閣號釀50死　司機罪刑重大被聲押

更多

最夯影音

更多
疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘

疑屍袋不足！罹難者蓋紙板運出 首次「鐵路接駁遺體」半世紀最慘
家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

家屬「手機照比對認屍」扶額崩潰　女乘客躲死劫...見親人亡哭到癱軟

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

太魯閣號34人罹難！司機員死亡　工程車駕駛違停「疑忘拉手剎車」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

Gino懼高「懸吊7樓」何蓓蓓一旁看好戲　哀嘆「黃文星做得到，不代表我做得到」

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

太魯閣駕駛視角曝光！　2隧道僅7秒行駛距離

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面