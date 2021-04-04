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陳其邁捐1個月薪資　助太魯閣傷亡者家屬度過難關

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市長陳其邁。（資料照／記者洪靖宜攝）

記者黃巈禾／台北報導

台鐵太魯閣號408次列車2日在花蓮清水隧道外發生出軌，造成51死、200人輕重傷。高雄市長陳其邁捐出1個月薪資到衛福部捐款專戶，也希望大家一起捐款響應，給這場災變的傷亡者、家屬更多後援。

陳其邁4日凌晨在臉書表示，這幾天，台鐵太魯閣號意外，造成重大傷亡，相當不捨與哀痛，此刻，正是團結的時刻，彼此互相加油打氣，安慰與哀悼，相互扶持，幫助家屬度過難關。

陳其邁提到，將捐出1個月薪資到衛福部捐款專戶，盡一份心力，也希望大家一起捐款響應，給這場災變的傷亡者、家屬更多後援，謝謝所有辛苦的救難及協助人員，祈願傷者康復、逝者安息。

陳其邁宣布捐款後，高雄市議員陳致中也響應捐款。陳致中4日上午在臉書表示，今天兒童節，本是開心的時刻，但這次意外中有好幾位小朋友罹難，變成小天使到天堂，實在令人萬分難過，響應陳其邁的作法，捐出1個月薪資到衛福部太魯閣號事故專戶，盡一份心力。

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