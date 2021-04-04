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社會 社會焦點 保障人權

獨／布農孝子「趕回部落照顧病父」罹難　知愛子死訊他哭到脫水住院

記者吳奕靖、陳豐德／花蓮報導

台鐵太魯閣號出軌案件，其中一名罹難者26歲柯俊傑，為花蓮卓溪鄉布農族清水部落的布農族原住民，常年在北部工作的他相當孝順，得知父親近期身體狀況不好，特別趁著清明連假搭車返家，打算假期結束接父親回北部就醫，不料卻發生憾事，柯爸爸白髮人送黑髮人，傷心過度急速脫水，送往慈濟醫院住院治療。

▲▼布農族青年柯俊傑不幸在太魯閣出軌意外中罹難，父親傷心過度哭到脫水住院。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲布農族青年柯俊傑不幸在太魯閣出軌意外中罹難，父親傷心過度哭到脫水住院。（圖／記者吳奕靖翻攝）

表姊表示，柯俊傑相當孝順，平時是在市場從事家禽屠宰工作，知道60歲的爸爸獨居且身體狀況不好，提早買好車票，趁著連假期間搭乘408號車次太魯閣號要返回清水部落，預計假期結束後把爸爸接到北部醫院，可以就近照顧，沒想到卻搭上事故列車，讓孝子遺願難了。

柯爸爸3日得知消息後，晚間因為悲傷過度急速脫水，被送往花蓮慈濟醫院就醫，轄區玉里分局的員警除了專程送達健保卡之外，4號也協助前導及墊殿後，將柯男遺體護送返回清水老家。當地山地義勇警察、警察志工等協勤民力接獲消息後，也前往喪家表達慰問及關懷之意。

▼柯俊傑遺體被尋獲時表情驚恐，蓋著紙板抬出。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼布農族青年柯俊傑不幸在太魯閣出軌意外中罹難，父親傷心過度哭到脫水住院。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▼父親傷心過度住院警方協助將健保卡送達。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼布農族青年柯俊傑不幸在太魯閣出軌意外中罹難，父親傷心過度哭到脫水住院。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▼警方列隊致意，並透過前導車協助將遺體送返清水老家。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼布農族青年柯俊傑不幸在太魯閣出軌意外中罹難，父親傷心過度哭到脫水住院。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼布農族青年柯俊傑不幸在太魯閣出軌意外中罹難，父親傷心過度哭到脫水住院。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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