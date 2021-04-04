交通事故「6天就死50人」！他轟政府漠視　網無奈：一年走3000人

▲台灣馬路上的交通意外很頻繁。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

台鐵408太魯閣號2日發生出軌意外，為近幾十年來最慘重的事故，死亡人數一度達到54人，但經過DNA檢驗後發現部分殘骸屬於同一人，死者下修為48人、傷者198人。有網友指出，這次意外奪走近50條性命，但換個角度來看，「50個人這個數量，在去年只需要6天的交通事故就可以達標」，眾人是否都低估了交通意外的殺傷力。

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▲原PO認為交通安全有待加強。（圖／翻攝自PTT）



原PO在PTT表示，太魯閣號事件令全國痛心，但其實在台灣交通事故身亡的人數，平均6天下來就累積了50人，「但我們的政府卻感覺完全不在意，直接讓台灣的交通擺爛。」這次事故發生，即便台鐵做出徹底的檢討與改善，民眾還是不可低估交通意外帶來的危險性，無論何種交通方式都要格外謹慎。

網友無奈回應，「知道你在表達台灣交通事故傷亡人數高到非常荒謬，但是大家都習慣了，要改的太多了，那就改天吧」、「1年台灣交通死三千多人也是很誇張了」、「可以感覺到你的無奈」、「內文很酸，但是是事實啊，台灣交通事故年年上升。」

許多人也認為，一場意外瞬間奪走50人性命，與平時的交通意外無法相提並論，「單一事故50人還不嚴重嗎，50位國民在同一事故往生耶，發文講得很輕鬆的樣子」、「我騎車開車至少可以避開危險的情況，搭火車能嗎」、「火車預期事故率低，比較容易恐慌。」