快訊／傳已口頭請辭　林佳龍：搶救搶修工作完成後會承擔該有的責任

記者賴文萱／台北報導

台鐵發生408次太魯閣號出軌事故，截至目前造成48死188傷，交通部長林佳龍受到極大壓力。今日傳出林佳龍已經口頭向總統府請辭。對此他在太魯閣號出軌現場有最新回應。

▲交通部長林佳龍傳出口頭向總統請辭。（圖／記者楊詩益攝）

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林佳龍表示，他會負起最後責任，目前以搶救搶修還有善後工作，負責任的事情不會迴避，強調他現在也要負責任，把整個事故造成的傷害降到最低，會在搶救搶修工作完成後，承擔該有的責任。

談到這幾天心情，林佳龍說，當然是很悲痛，第一時間希望減少傷亡，也能夠幫忙這些家屬跟所有的受害者把傷害降到最低。他表示，每個人我想都有家人、親友，心情是無比悲痛，他的角色就是要承擔起整個救災跟搶修工作。被問到總統要慰留會考慮？林佳龍強調，現在不是談他個人去留的事，該負的責任絕不會迴避。

台鐵發生嚴重意外，交通部長林佳龍飽受抨擊，除了第一時間強調會負起政治責任外，他3日晚間也在臉書發文，重申「無論契約怎麼訂定，承包商監工單位如何，都不會成為推卸責任的理由，請各界再給我一點時間進行善後工作，該負的責任絕不會逃避。」

不過今有媒體報導，傳出林佳龍已經向總統府口頭請辭。對此交通部長林佳龍辦公室表示，目前以搶救、搶通等善後工作為重，林部長已表達將負起責任，其餘不予回應，沒有評論。