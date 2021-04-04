今估再拖出2節出軌列車　技師檢視隧道結構「不安全不通車」

▲408次太魯閣號出軌事故現場第三天，林佳龍及現場結構技師出現說明。（圖／記者楊詩益攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵發生408次太魯閣號出軌事故，截至目前造成48死188傷。交通部長林佳龍守在事故現場第三天，今日出面說明最新搶救情況。

林佳龍表示，今天是搶修第三天，持續拖出卡在裡面的車廂，昨晚拖吊出第三節，今天預期另外兩節也會拖出，同時考量到隧道結構安全問題，非常感謝土木技士公會等單位第一時間進駐，已分派16人分兩組，南北兩側進行檢測。

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林佳龍說，結構安全要確定，包含是否可以通車，或者需要補強的建議，會在檢測報告中提出，一定要做到安全第一，沒有安全沒有通車。

現場技師表示，大致上目標把第四、第五節車廂拉出隧道，第四車廂在做最後評估，機具設備10點會到現場並開始作為，現在做前置作業，不管哪種方法都做好準備，運安會已同意後續動作，現場交由運安會跟主任檢察官確認，會一個車廂一個車廂評估。

至於受損最嚴重的第七、八節車廂則預估會由北口處理，技師指出，南口離第八節車廂距離要兩公里多，初步由北邊進行。

▲交通部長林佳龍傳出口頭向總統請辭。（圖／記者楊詩益攝）

台鐵發生嚴重意外，林佳龍飽受抨擊，除了第一時間強調會負起政治責任外，他3日晚間也在臉書發文，重申「無論契約怎麼訂定，承包商監工單位如何，都不會成為推卸責任的理由，請各界再給我一點時間進行善後工作，該負的責任絕不會逃避。」

不過今有媒體報導，傳出林佳龍已經向總統府口頭請辭。對此交通部長林佳龍辦公室表示，目前以搶救、搶通等善後工作為重，林部長已表達將負起責任，其餘不予回應，沒有評論。