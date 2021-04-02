不斷更新／太魯閣出軌！第7、8節傷亡慘…累計「54死、156傷」

記者戴若涵、張君豪、王兆麟／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日上午發生出軌事件！該列車有8節車廂，第4、5節車廂發生出軌、變形，造成車輛擦撞隧道壁，目前列車卡在清水隧道內，全車大停電。

據悉，該列車是從樹林前往台東的太魯閣號，全車搭車旅客約350人，上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，疑似撞上工程車，工程車當場卡在隧道口，列車第4、5節車廂出軌。台鐵接獲消息後，緊急成立一級應變小組。

▲▼太魯閣號出軌。（圖／翻攝臉書社團「阿美族的歌」，下同）

警消出動32輛救護車救援，目前1至3節車廂已疏散約60人，4至5節車廂變形搶救中，約20人輕傷待送醫、重傷3人已送醫、目視無生命徵象約4人，5至8車廂因變形無法順利進入，消防啟動大量傷患救護機制搶救中。詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

【1207更新】

最新消息，目前整起事件共釀成36人命危，72人受困、61人送醫。其中第6節車廂3人命危、第7節車廂20人命危、第8節車廂25人命危。

【1246更新】

累計至目前為止，整起事故造成34人罹難、70傷送醫。

【1457更新】

傷亡人數持續增加中，目前共36人罹難、81傷送醫。

【1516更新】

稍早消防更新，目前已41人罹難。

【1551更新】

目前累計已48人罹難、118人輕重傷。

【1625更新】

目前累計48人罹難、159人輕重傷送醫、261人已疏運。

【1730更新】

目前累計54人罹難、156人輕重傷送醫、261人已疏運。

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