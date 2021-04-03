太魯閣號出軌釀50死　在台日人：是我們報恩的時候了

▲在台日人中島健一已做好隨時加入救援的準備。（圖／翻攝自Facebook／日台交流広場（台湾と日本））

記者楊庭蒝／綜合報導

台鐵408次太魯閣號昨遭工程車撞擊出軌，釀成50死、146傷慘劇，引發國際社會的高度關注，除了日本首相菅義偉發文祝福台灣之外，捷克、葡萄牙等國也紛紛透過官方管道致意。一名在台日人中島健一更在臉書上表示，一群在台日人已經做好準備援助這次的意外，「謝謝台灣陪我們渡過難關，現在是我們報恩的時候了」。

中島健一3日在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文指出，台灣的每一個人都辛苦了，「口頭打氣我實在辦不到，我們一群在台日本人，除了金援、我們希望能有力出力，十位日本人等候差遣有需要請告知，我們募集物資就過去現場」。

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他接著指出「，隨時都可以當志工，不打擾為主有需要幫忙請不要客氣，謝謝台灣陪我們渡過難關，現在是我們報恩的時候了」。

對此，看見文章的網友紛紛表示，「謝謝日本人的愛！」、「謝謝你，謝謝日本的大家」、「有你這樣有愛心的人，真的是對於這個地方是一種很幸福的事」、「患難見真情，我有日本親友也想捐款」、「光是這份心意就很感動了，謝謝」、「謝謝你們！台日是永遠的朋友」、「打從心底感謝你們」。