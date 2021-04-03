袁淳修閃過普悠瑪事故卻搭上死亡列車　同學震驚：不敢相信是他

▲司機員袁淳修閃過普悠瑪翻車事故卻搭上太魯閣死亡列車，同學都相當震驚，不敢相信是他。（圖／翻攝臉書）



記者游瓊華／台中報導

台鐵太魯閣號2日在花蓮大清水隧道發生出軌意外，造成50人死亡，當中包括33歲司機員袁淳修。袁淳修親友表示，袁淳修在2018年因請假躲過普悠瑪翻車事故，這次調班行駛太魯閣號，不幸搭上死亡列車。袁的同學看到新聞後都表示相當震驚，直言「不敢相信是他！」

目前根據台中市民政局統計，台中市民在這次太魯閣事故中，傷者有2位女性，死者1位男性就是司機員袁淳修。袁淳修的老家在台中豐原，2日晚間台中市長盧秀燕也到袁家慰問袁淳修母親，袁母痛心地說，「希望兒子沒有痛了」。

袁淳修畢業自勤益科大，袁淳修的同學聽聞消息都相當難過、不捨，在臉書寫下「昨日才與XX吃飯聊到你，結果今天就發生不幸意外」、「同學，辛苦了！一路好走」，其餘同學也留言「不敢相信是他！以前（袁）在班上成績優異」。

據悉，袁母37歲才生下袁淳修，是家中唯一男丁，加上和3個姊姊年紀相差甚多，從小就備受全家疼愛。袁淳修的姊姊提到，弟弟原本開普悠瑪號，2018年翻車劫難造成18人死亡，袁淳修剛好排假回老家，躲過當時的事故，這次改跑太魯閣號，沒想到不幸罹難。

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