工程車滑落害太魯閣出軌50死！學者點關鍵：習以為常的行為忘記了

▲408次太魯閣號出軌事故現場。（圖／記者陳煥丞攝）

記者崔至雲／台北報導

台鐵太魯閣號408車次在花蓮縣因工程車撞擊導致出軌，釀成50人死亡，逾百人輕重傷。國家運輸安全調查委員會昨日直接點名肇禍工地旁未設置安全圍籬、工程車未拉手煞車等狀況。對此，學者指出，「一根小螺絲，就會影響整個大局面」，拉手煞車這種習以為常的行為，卻忘記了，這次就是廠商的問題，需要從企業本身的工作態度做矯正。

太魯閣號因為遭到滑落邊坡的工程車撞擊，在花蓮縣大清水隧道出軌翻覆，第7、8節車廂為重災區，搜救人員進入後也被內部慘況震驚，車體根本已成破銅爛鐵。

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台大土木系教授葛宇甯認為，昨日不應該排任何工程，目前應調查為什麼要去那邊？手煞車為什麼沒拉好？而且事發地點本來就不應該有工程車停放，即使當時有護欄可能也檔不住，建議台鐵架設軌道上的偵測器，讓中控中心可以有機制判斷各軌道路段的狀況，同時可以讓後面的司機提高警覺。

葛宇甯提到，目前日本鐵道已建設監視器防護網，連山區的小動物、落石掉入鐵道都會偵測到，但他也坦言，台鐵常對新技術會有抗拒，即使已經知道問題所在，也不一定會馬上改善。目前高鐵也有類似技術，建議政府編列預算，徹底改善道路安全問題。

台北科技大學工程學院院長宋裕祺也說，每個工地在施工時，都要查看有沒有交通道路的影響，製作完整的風險評估，查覺到有致災風險時，也都要做好因應對策，「一根小螺絲，就會影響整個大局面」。

宋裕祺感嘆表示，「不能闖紅燈，大家都懂，但是在工作時，大家可能很急很趕，習以為常的行為就沒做到了，這次就是廠商的問題，應從企業本身去做工作態度檢討」。

宋裕祺建議，目前已有些國家透過IT產業，設置軌道沿路感測器，查看全線是否有阻礙物，但以昨天的事件來說，工程車可能掉下來沒多久，事情就發生了，要通報確實也來不及，能加裝鐵路監測器相當重要，但是做不做得到又是個問題，建議台鐵應逐步去實施，建置健全的安全網路。

