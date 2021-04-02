太魯閣出軌「車頭剩一半」駕駛座全毀！列車長獲救、司機員仍失聯

▲▼台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者戴若涵／花蓮報導

台鐵408次太魯閣號2日上午9時28分左右發生出軌事件！該列車有8節車廂，第4、5節車廂發生出軌，造成車輛擦撞隧道壁、車體變形、車頭也只剩一半，車內乘客4人命危、3重傷、20輕傷。據了解，列車長因車廂變形，一度受困車內稍早獲救，司機員則是失聯狀態。

據悉，該列車是從樹林前往台東的太魯閣號，全車搭車旅客約350人，上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，因一輛停放在斜坡上的工程車沒停放好溜下斜坡，發生碰撞，造成太魯閣號第4、5節車廂嚴重扭曲變形，5至8車廂也因車廂變形難以救援，列車車頭被削剩一半、駕駛座全毀。

最新搜救進度，目前1至4節車廂人員已全數救出，27人送醫，消防人員已由隧道另一端進入第8節車廂搶救，目前仍有10餘人受困。整起事故目前造成4人命危、3人重傷、20人輕傷。

▲太魯閣號出軌。（圖／消防署提供）

▲太魯閣號出軌，車頭被削剩一半，駕駛座全毀。（圖／翻攝記者爆料網）

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