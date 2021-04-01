清明運量暴增55％！台鐵今天「恐破75萬人」搶搭車　車站人潮曝

▲台北車站湧入搭乘雙鐵的人潮。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

清明連假將於明日登場，台鐵、高鐵車站已逐漸湧入返鄉出遊人潮，受到國內疫情減緩影響，本次疏運將是一大挑戰。交通部台鐵局表示，預計今日將出現75.5萬人次的運量，較去年單日最高運量增加17.4萬人，而連假每日平均運量也較去年增55％、23.4萬人；高鐵公司指出，收假（5）日運量最高，整日將有27.8萬人次搭車。

台鐵局規劃4月1日到6日為疏運期，預計今年每日平均運量為66萬1000人，較去年增23萬4468人，約增加55％；預計單日最高運量為75萬5600人，較去年增17萬4369人。另外台鐵新購入的EMU900通勤電聯車將於4、5日開行樹林－花蓮區間，每日一班往返，是上線後首度投入營運。

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▲高鐵預估收假日將達到搭車人潮最高峰。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司預估，受到掃墓需求影響，4日運量較高，5日的收假日運量將達到最高峰，北上約18萬人，當日約有27.8萬人搭車。今日下午4點開始已有第一波搭車尖峰，明早6點又會湧入搭車人潮，4、5日早上6點後也都是熱銷時段，預計連假疏運期間共約有146.7萬人次搭車。

高鐵公司表示，截至今日上午8點，清明連假訂票數已達58萬張，佔總座位數76％；台鐵局表示，截至昨日為止，西部幹線訂票率7成、東部幹線8.1成、南迴線6.7成，雙鐵的訂票率都比去年更多。

台鐵在清明連假期間，運量較平日增加8.5％，高鐵增加24.6％。高鐵公司表示，備有一組備用車，將機動加入加班車，另外也會有5班次延後收班，包括1日深夜2班南下列車、5日深夜3班北上列車。

▲高鐵今日下午四點後已逐漸湧入搭車人潮。（圖／記者李宜秦攝）