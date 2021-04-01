EMU900區間車「設計亮點」美在這！2年內全台都有新車搭

▲台鐵EMU900型電聯車將陸續取代舊的區間車。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

為將老舊車輛汰舊換新，交通部台鐵局購入新一代EMU900型通勤電聯車，首批編組於去年抵台，歷經半年測試與調整後，終於在今（1）日首航。新車又被譽為最美區間車，交通部長林佳龍表示，新車設計具有流線型的設計感，車廂內裝環境也更友善，預計2年內52列新車都會上路，在全島路線營運。

林佳龍表示，最美區間車設計具有流線型的現代感，車廂內部空間寬敞、椅子好坐，還可放自行車，孕婦、行動不便者都有特殊規劃的位置，連廁所也設有無障礙空間，燈光明亮還可依照環境調整，非常符合人本交通。

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林佳龍表示，未來10年台鐵換車計畫將購入1300多輛車，陸續取代現有800輛舊車，每列運能可增加四成，可大幅降低東部地區一票難求的窘境，而城際列車也會於今年抵台，將成為台鐵營運主力，車種逐漸單純，對於維修營運也更便利。

▲台鐵EMU900型電聯車今日首航上路。（圖／記者呂佳賢攝）

林佳龍表示，台鐵購入52列、520輛EMU900型通勤電聯車，預計將於2023年底前陸續上路，屆時全島都會有新車馳騁。首批抵台的2列新車今日首航，清明連假投入北花路線營運，旅客若幸運搭到新車，也可以有新的搭車體驗。

林佳龍指出，配合觀光局計劃鐵道觀光旅遊年，台鐵推出多種觀光列車，如鳴日號等，有些是新車，有些則是舊車改裝，未來除了國人外，連國際旅客也可體驗全新的鐵道旅遊體驗。

EUM900型通勤電聯車之採購金額為253.4億元，已於109年10月24日交車第一批2列共20輛，其餘500輛將分別於110年交車10列共100輛、111年交車12列共120輛、112年交車28列共280輛。後續臺鐵將配合交車期程，逐年汰除舊車，達成車輛更新的計畫，進而提升整體服務品質與行車安全。