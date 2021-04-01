台鐵「最美區間車」首航　蔡英文籲國人搭乘：感受基隆蛻變

記者郭世賢／基隆報導

台鐵「最美區間車」的EMU900型電聯車，1日下午在基隆火車站舉行啟航儀式，市長林右昌陪同總統蔡英文、行政院長蘇貞昌以及交通部長林佳龍等人一同出席，感謝中央政府對於基隆各項建設的支持，並強調基隆市正在快速蛻變，投資基隆正是時候；蔡總統也呼籲國人搭乘最美區間車，來感受基隆的不一樣。

▲台鐵EMU900型電聯車首航，蔡英文籲國人搭乘感受基隆蛻變。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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林右昌說，蔡英文總統是有史以來最支持力挺基隆發展建設的總統，上任迄今已經來基隆不下13次之多，至於蘇貞昌院長跟交通部林佳龍部長對於基隆的支持也都不在話下，因為基隆不論是港口、鐵路或公路的建設，都跟交通部有密切關係。

▲台鐵「最美區間車」EMU900型電聯車基隆首航。

林右昌表示，對基隆鄉親而言，區間車是非常重要的通勤工具，但過去一直苦於尖峰時段的運能跟運量，今天有這麼好、這麼漂亮的區間車，運能又提升了40%，對所有的通勤族來講，可說是一大佳音，相信台鐵的服務一定能夠變得更好。

林右昌也向蔡總統報告，基隆城際轉運站將會在2021年的下半年完工啟用，包括市公車、國道及省道客運、台鐵以及未來的捷運，都將整合在一起，國門廣場將在4月動工，第一期的工程會在9月完工，東岸郵輪旅客大樓將在4月底會完工，預計最慢在5月就可以邀請總統、院長跟部長來基隆啟用剪綵。

▲蔡英文呼籲國人搭乘最美區間車，來感受基隆的不一樣。

林右昌除了再三感謝中央政府的支持，並強調基隆市正在快速蛻變，市府團隊也加緊努力，像原本在火車站前方的天橋，從原先規劃的5天拆除縮短為48小時，最後只花了30個小時就拆除完畢，基隆市的行政效率相信大家都有目共睹，投資基隆、建設基隆，現在正是時候。

蔡英文則指出，基隆是台灣鐵路最早的起點，也是縱貫線的第一站，EMU900型的電聯車被稱作是最美區間車，不只是內裝舒適美觀，車頭燈點亮後就像是一張正在微笑的臉，相當受到鐵路迷的歡迎，新區間車加入營運之後，北台灣都會區生活圈的通勤族將會更加便利，既造福民眾，也有助於節能減碳。

▲蔡英文說，EMU900電聯車是展現台鐵10年購車計畫成果的第一步。

蔡英文說，EMU900電聯車是展現台鐵10年購車計畫成果的第一步，接下來合計50組共600輛EMU3000型城際列車，也將要交車，不論是短程的都會通勤，或者是長途跨縣市交通，都有新一代的列車，不僅提高運輸能量，也會提升行車安全。她並鼓勵台鐵同仁要展現專業，讓有悠久歷史的台鐵，駛向新的階段，繼續贏得民眾的支持和信賴。

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