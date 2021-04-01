最美區間車！台鐵EMU900通勤電聯車　縱貫線第一站基隆首航啟動

▲台鐵「最美區間車」EMU900通勤電聯車，縱貫線第一站基隆首航啟動。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台鐵整體購車計畫的第一列「史上最美區間車」，1日在基隆車站舉行首航典禮，由總統蔡英文正式宣告投入營運車隊。EMU900選擇在台灣歷史上，最早的鐵路起點，也是縱貫線的第一站「基隆」，將為台灣鐵道史增添新的一頁。

總統蔡英文表示，EMU900通勤電聯車及EMU3000城際電車，陸續投入營運後，不論是短程的都會通勤，還是長程的跨縣市交通，運輸能量都會再提高，也會提升旅客搭乘的體驗。同時，蔡總統也期許全體台鐵同仁，發揮團隊精神，在列車的駕駛、保養、車輛調度，以及旅客服務等方面，展現出最高度的專業，提供全體國人最好且安全的運輸服務。

▲台鐵「EMU900通勤電聯車」基隆正式首航啟動。

行政院長蘇貞昌說，政府自2017年以來，開始推動的「前瞻基礎建設計畫」，計畫的目的就在於打造未來30年國家發展所需要的基礎建設，促進地方整體發展及區域平衡。因應時代的進步與生活型態的變遷，持續提供完善、高品質的服務。新的軌道，能夠帶來新的機會；新的通勤車站，也會創造出新的生活圈；全新列車則讓民眾生活更便利、更舒適，讓城市繁榮發展，這就是軌道建設的意義。

交通部長林佳龍表示，新車上路只是一個階段的開始。後續列車的維護與保養，必須定期檢查並且落實檢修作業，期許臺鐵局不斷精進、強化軌道和列車設備，以及人員訓練，提升整體的妥善率、可靠度與安全標準，給予國人值得信賴與優質的乘車品質，成為民眾美好生活服務的連結者。

▲蔡總統期許全體台鐵同仁，發揮團隊精神，在列車的駕駛、保養、車輛調度，以及旅客服務等方面，展現出最高度的專業，提供全體國人最好且安全的運輸服務。

交通部常務次長兼代理臺鐵局長祁文中說，提高乘車服務品質、滿足民眾需求，一直都是臺鐵努力推動的目標。隨著旅運需求的不斷增加，這次採購的「EMU900」採用10輛編組配置，將以北部都會區為主要服務區域，相信對於尖峰時刻的通勤及通學運輸服務滿足，都有極大助益。

EMU900通勤電聯車2020年10月24日自花蓮港抵台後，歷經多項的測試與調整，原定於農曆年前加入營運的計畫，但因受到國際疫情蔓延，各國國境管制，導致技術人員無法來台，以及台鐵局要求列車減速率應與現行區間車一致等因素，在台鐵局嚴格把關下，因而延後至1日舉行首航典禮。

EUM900型通勤電聯車之採購金額為253.4億元，已於2020年10月24日交車第一批2列共20輛，其餘500輛將分別於2021年交車10列共100輛、2022年交車12列共120輛、2023年交車28列共280輛。後續台鐵將配合交車期程，逐年汰除舊車，達成車輛更新的計畫，進而提升整體服務品質與行車安全。

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