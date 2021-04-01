▲新北「板橋花市」清明花價平穩，掃墓用花報你知。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

清明節應景鮮花買氣上升，菊花、香水百合與劍蘭等花卉都是祭祖首選。今年各產地供應量相當充足，各類花卉價格雖稍有漲跌，但幅度不大，建議民眾可趁早至板橋花市選購。新北市板橋藝文休閒花市位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋下，捷運新埔站旁），清明連假照常營業，營業時間為每日上午9時至晚上5時，每週一公休。

新北市板橋花市林建宏理事長表示，緬懷對親人的懷念和追思，奉上一束鮮花去掃墓祭祀。鮮花可根據逝者的年齡和生前喜好，如菊花、勿忘我、馬蹄蓮、百合等花都可以。今年花卉產量充足，香水百合每束約在250元到350元間，菊花每支20到25元，另有以3至4種花卉搭配而成的花束，每組（2束）價格約在250元到400元間，歡迎想買鮮花祭祖的民眾到板橋花市選購。

農業局長李玟表示，受到新冠肺炎的影響，導致民眾對於花卉消費緊縮，希望民眾能一起支持花卉產業。清明節掃墓用花，主要是為了表達一種懷念之情，不必刻意追求花之寓意，運用花色以白為主，如白色的百合花、馬蹄蓮，加幾枝紫色的勿忘我，這樣一束花，擺放在親人墓前，傳達了深深哀思之情。

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