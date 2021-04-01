國道1號「后里-豐原」塞車！車速30公里　國道警估：明早湧車潮

記者唐詠絮／彰化報導

清明4天連假即將展開，今(1)日傍晚台中及彰化地區已經出現車潮，國道3號從下午15時左右開始到目前為止，龍井到烏日車流量大，接國一彰化路段車速從30到50公里不等，國道1號后里到豐原路段也不到40公里，國道警方預估明早將湧現清明掃墓車潮，提醒用路人，可即早避開壅塞路段，務必注意車前狀況行駛。

▲國道1號豐原路段車流量大。（圖／國道第三公路警察大隊提供）

因應清明連假掃墓，彰化縣警局除了各公墓園區的交通管制規劃外，國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於4月2、3日每日0時至24時封閉南下匝道，另於110年4月4、5日每日0時至24時封閉北上匝道，請民眾於該時段內利用其他交流道上高速公路。

▲國道1號埔鹽系統有封閉。（圖／彰化縣警察局提供）

相關替代道路規劃如下：

台76線欲轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道；台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→國道1號彰化交流道。

▲國道1號埔鹽系統有封閉。（圖／彰化縣警察局提供）

其次為了因應國道1號彰化段為高速公路局實施精進式匝道儀控管制之重點路段，彰化交流道、員林交流道因高速公路匝道儀控管制，導致等待上國道車流回堵至平面道路，南來北往的民眾請提早規劃，避開易壅塞路段，替代道路建議如下：

(1) 員林、溪湖地區民眾改道行駛縣148線(員鹿路)、台1線(中山路)、台19線(彰水路)、縣150線(斗苑路)，選擇由北斗交流道上國道1號。

(2) 彰化、鹿港地區民眾改道行駛縣138甲線(線東路)、縣142線(彰鹿路)、縣144線(員大排道路)，選擇由和美交流道上國道3號或改走台61線西濱快速公路。

3、 員林市台76線(東西向快速公路)與中山路口(功垂橋)、員林市台76線林厝交流道、國道1號彰化交流道、員林交流道，請各位民眾配合員警指揮疏導行車，如需改行替代道路，可至彰化縣警察局交通警察隊網站最新消息了解詳細資訊(https://www.chpb.gov.tw/traffic/)。

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