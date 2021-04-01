清明掃墓好停車　台南路邊停車不收費

▲台南市政府於4月4日清明節，路邊停車暫停收費1日。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府於4月4日清明節路邊停車暫停收費1日，市長黃偉哲表示為利民眾追思祭祖，並體恤收費員休假權益，清明節當日路邊停車（含智慧停車柱格位）暫停收費，同時交通局南門路繳費服務處暫停服務1日、安平保管場亦不開放領車，請洽公民眾注意。

市長黃偉哲表示，台南市推動智慧停車服務，本市路邊收費停車格智慧化比例已達70％，呼籲民眾多利用「台南好停APP」中「即時停車地圖」資訊來節省尋找停車位的時間。「台南好停APP」並提供線上繳費優惠，民眾只要加入APP會員，即可使用線上支付繳納本市路邊停車場停車費，且至110年12月31日止享有「每筆折扣2元」的超省優惠，詳細訊息可上台南市停車管理資訊網（citypark.tainan.gov.tw）查詢。

交通局局長王銘德表示，除台南市路邊停車路段暫停收費外，委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路（社E2）、（社E1）停車場、海安路地下停車場等35處，因屬出入口管制之路外停車場，為滿足停車需求，提昇停車週轉率，仍採24小時收費營運。

若有不肖人士假借管理單位名義於非屬前述出入口管制的公有路外停車場向民眾收取停車費，其行為將涉及竊占、詐欺等罪嫌，交通局將聯合警察機關加強查緝。另清明假期警方仍然受理民眾檢舉違停案件，拖吊車也會配合警方執行拖吊移置作業，希望民眾別圖一時方便，因違規停車被開罰。

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