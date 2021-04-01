▲金山三和國小挑戰體能智力，顛覆傳統另類學習歡度兒童節。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小於1日舉辦歡慶兒童節，不同以往由學校及教師主導規劃，這次全程由高年級的孩子討論、規劃與執行，再邀請所有的孩子共同參與，活動內容有跳蚤市場、遊戲挑戰、美食品嘗以及孩子們最愛的上下課時間大翻轉，不僅孩子們，全校教職員工也一起共度，度過歡樂兒童節。

活動總召集人六年級蔡昕羽表示，規劃這次的活動對我來說壓力很大，還好皓崴主任及以亭組長擔任我的顧問，在我有問題的時候隨時提供我建議，再加上我的副總召以及各組長也都很給力，都能幫助我把天馬行空的想法變成實際可以做的事情，今天看到所有的同學及學弟妹們都玩得很開心，我非常有成就感，今年是我最後一次的兒童節，也是我最忘的兒童節。

▲新北市金山區三和國小於1日舉辦歡慶兒童節，不同以往由學校及教師主導規劃。

副召集人劉品均表示，我們這次美食品嘗活動有考慮到經費不足的問題，皓崴主任鼓勵我們走出校園尋求附近店家的贊助，於是我們就到學校附近的「金山番薯囝仔」、「楊氏地瓜」以及「田園蔬食」等店家，鼓起勇氣說明我們的贊助需求後，透過幫店家洗鴨蛋、剝箭竹筍等工作，順利募得冰鎮滷味、考地瓜及地瓜餅，這樣的經驗讓我相信只要願意嘗試，就會有成功的機會。

一年級簡佑學表示，今天兒童節活動真的很好玩，我用自己的零用錢買到了喜歡的玩具，而且有40分鐘的自由時間可以跟同學在校園玩耍，我們一邊玩遊戲，一邊吃著好吃的滷味及地瓜餅，好開心啊；三年級簡妤亘表示，我今天順利賣掉班上好多東西，幼兒園及低年級的學弟妹很捧場，我賣得好開心，他們也買得好快樂，我們班同學也決定要將這次跳蚤市場賺到的錢全部捐給公益單位，希望能與大家分享我們的幸福。

▲三和國小兒童節活動不只是開心的活動，背後更是深刻學習的成果展現。

教導主任胡皓崴表示，兒童節是專屬孩子的特別節日，今年我們希望讓孩子自己規劃自己想要的兒童節活動，所以我就跟著訓育組許以亭組長一起帶著高年級的孩子發散思考，聚斂可行方案，在旁邊鼓勵著孩子們一步步完成，我相信，只要給孩子們足夠的支持與鼓勵，孩子自己就會學習與成長，今天的兒童節活動不只是開心的活動，背後更是深刻學習的成果展現。

三和國小校長陳紹賓表示，兒福聯盟在兒童節前夕公布最新兒童幸福感調查，結果發現台灣有21.8%的孩子覺得幸福感下降，有82.5%的煩惱來源是課業壓力，61%兒童表示因為疫情可以去的地方變少了。因此，學校為了讓孩子們在專屬的節日有著滿滿的幸福感，舒緩課業的壓力及因為疫情無處可去的鬱悶。

▲學校為了讓孩子們在專屬的節日有著滿滿的幸福感，舒緩課業的壓力及因為疫情無處可去的鬱悶。

陳紹賓說，今年讓孩子們自己規劃自己想要的兒童節活動，當然，孩子的想法天真浪漫，我們就協助他們回到現實可行的做法，鼓勵孩子透過溝通互動來凝聚共識，爭取資源，並且在活動中感受到成功的高峰經驗。同時今日三和國小「我的兒童節我做主」學習活動，也是符應並實踐聯合國「兒童權利公約」的兒童發展權及參與權，保障並促進兒童的基本人權。

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