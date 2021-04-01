▲清明連假東北角恐湧人車潮，瑞芳警加強交通分流三階段管制。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

中央氣象局預測清明連續假期期間天候穩定，民眾返鄉祭祖後，多餘時間勢必到國內景點遊玩，九份地區因鄰近市區，又有戶外山海景點，預期將吸引大量旅客到訪，為此，新北市政府瑞芳警分局規劃清明連續假期加強交通管制，請民眾配合進行交通分流管制措施，請民眾務必遵守警方指引。

警方表示，連續假期期間，金瓜石、九份地區預期有大量遊客湧入，加上該地區有部分墓區，為防止交通壅塞，警方將透過三階段管制措施，利用停車場容納量來衡量遊客總量。此外屆時若因應防疫需求通報人潮管制時，將配合進行交通分流管制措施，請民眾務必遵守警方指引。

連續假期金瓜石、九份景點交通管制措施：一般管制：管制遊覽車、中型巴士等大型車輛進入，其他自小客車輛自由通行。A級管制：當九份地區停車場停車量達8成時，車輛僅開放至新九號停車場及水湳洞停車場停放，並請民眾轉搭接駁公車。

▲瑞芳警加強交通分流三階段管制，依現場車流量機動，調整管制範圍及時間。

雙A級管制：若遊客持續進入，停車空間不敷使用，警方僅開放公車、當地居民、持有通行證及婚喪喜慶等公共運輸車輛進入九份地區，直至車流量疏緩為止。在這段期間，將請遊客改至周邊景點，避免人潮壅擠。

另外，連續假期期間若有私人停車場違規攬客及收費紊亂情形，屆時警方將配合交通局加強執行取締、稽核，客運業者將每日機動調度接駁班次、連假期間也將暫停非緊急狀況道路施工申請。

瑞芳警分局長陳忠龍呼籲，由於疫情關係，屆時請各位民眾臨行前檢視新北市觀光旅遊局「人潮儀表板」相關資訊並配合區公所與警方的疫情管制措施，進行分流疏導，以維護個人健康。

金瓜石、九份地區「停車場」車位狀況：

（一）汽車停車場：可停放小汽車計約690輛。

1、勸濟堂停車場：可停放小汽車約50輛。

2、隔頂停車場：可停放小汽車約50輛。

3、福山宮停車場：可停放小汽車約20輛。

4、新9號停車場：可停放小汽車約160輛。

5、水湳洞停車場：可停放小汽車約300輛。

6、台陽停車場：可停放小汽車約110輛。

（二）大型車停車場：可停放大型車計約120輛。

1、新九號停車場：可停放大型車約40輛。

2、水湳洞停車場：可停放大型車約80輛。

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