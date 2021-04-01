萬里消防分隊「有力無氣」　議員添救命氣瓶機免奔20km打氣

▲萬里消防分隊無氣可用，議員添購救命氣瓶機...免奔20公里灌氣瓶。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府斥資5000多萬元，進行萬里消防分隊新建工程，目前即將落成啟用，不過相關設備缺乏，尤其每次警義消人員救災完後，必須來回奔波20公里至金山填充氣瓶，新北市議員白珮茹得知後，爭取高壓空氣灌充機，讓打火兄弟相當暖心。

位於景美路的萬里消防分隊廳舍，屋齡超過40年，除了建物狹窄老舊，逐漸不敷使用，加上土地原為地主無償提供消防隊運用，近年有意收回，讓消防局不得覓地重建，決定斥資5400萬元，在原有萬里區免費停車場，計畫打建全新廳舍。

▲萬里消防分隊添利器「救命氣瓶機」，警消免奔波20公里灌氣瓶。

新建萬里分隊大樓為地上4層、總面積共1433坪，自2020年3月開工，建物已於今年2月完工，正進行驗收作業，預計在6月底啟用；不過傳出因經費問題，計畫將挪用其他地區分隊臨時廳舍汰換冷氣，引起地方警義消關心，31日邀請消防局會勘。

萬里義消分隊長郭明忠表示，偏區分隊設備短缺，長期沒有空壓灌氣瓶，隊員每次救災或訓練後，還要拖著疲憊身體到10公里外的金山分隊灌充火場氣瓶，相當累人，聽聞其他臨時廳舍冷氣換裝到萬里，憂心萬里海風鹽分高，舊冷氣更容易損壞。

▲新北市議員白珮茹添購價值65萬元的高壓空氣灌充機。

新北市議員白珮茹表示，天氣越來越炎熱，廳舍啟用後，冷氣問題會請市府關心，義消協助萬里地區救災、救護任務，相當辛苦，除了為萬里分隊爭取添購沙發、空拍機設備，以及價值65萬元的高壓空氣灌充機，最重要的是，以後再也不必兩地奔波，可以早點回家休息。提升救災、救護能量，守護萬里地區民眾。

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