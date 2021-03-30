海巡合作！外交部：台灣捐贈帛琉多功能船艇　7月建造完成

▲帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）訪台。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

外交部30日表示，台灣將捐贈帛琉多功能船艇，以協助帛琉提升海上執法和救難能量，相關船艇預計今年7月建造完成後捐贈。

外交部發言人歐江安表示，為了協助太平洋友邦維護海洋資源及生態的永續發展，共同打擊海上犯罪，台灣與帛琉政府在2019年3月簽署海巡合作協議，透過人員訓練與海上巡護等方式，協助帛琉建構海事安全能力。

歐江安指出，台灣預計捐贈多功能船艇，屬於台帛海巡合作的一環，協助帛琉提升海上執法及救難能量，相關船艇預計於今年7月建造完成後，依序與帛琉相關單位協調後續運送、捐贈事宜。

對於媒體報導外交部將在帛琉總統惠恕仁訪台期間，捐贈2艘7噸級船艇，歐江安回應，外交部無此規劃，惠恕仁將赴台灣南部參訪船舶製造廠商，並參觀多功能船艇。

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