LIVE／惠恕仁訪台第3天　親赴總統府拜會蔡英文

記者蘇晏男／台北報導

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）28日下午飛抵桃園機場，正式展開5天4夜訪台行，推廣帛琉觀光資源及促進醫療方面合作，除了陸續拜訪外交部長吳釗燮、行政院長蘇貞昌、副總統賴清德，今（30）日下午4點，惠恕仁也親自前往總統府，拜會總統蔡英文。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲帛琉總統惠恕仁。（圖／記者林敬旻攝）

惠恕仁訪團28日落地後，由吳釗燮代表總統在桃園機場接機，而訪團依照國賓禮遇，與一般旅客分流，外交部也派車將一行人從桃機國賓室外接送至下榻飯店。由於新光醫院長年在帛琉投入龐大醫療資源，疫情期間也提供許多協助，惠恕仁入境首個行程即是接受新光醫院董事長吳東進晚宴款待；隔日上午，則前往新光醫院慰問住院的帛琉民眾，同時接受健康檢查。

29日晚間，惠恕仁在台北晶華飯店舉行國際記者會，親揭「台帛旅遊泡泡」，吳釗燮代表蔡政府與會，並在致詞時表示，「台帛旅遊泡泡」開啟了兩國關係的里程碑，也是疫情下兩國友誼的展現；待記者會結束，惠恕仁隨即接受蘇貞昌的款宴。

蘇貞昌表示，感謝帛琉不畏懼中國大陸無理的戰狼外交，持續為台灣在國際場域發聲、仗義執言，「我代表政府與人民，向貴國表示誠摯的感謝」。此外，蘇貞昌也表達願意親自體驗台帛旅遊泡泡行程。他說：「我期盼有一天可以利用安全旅行圈造訪你美麗的國度（帛琉），享受碧海藍天。」

根據行程安排，惠恕仁30日一早與賴清德共同出席台帛旅遊泡泡剪綵儀式。賴清德在致詞時表示，他自己希望有一天可以到帛琉，跟沒有尖牙的鯊魚一起潛水；他也稱讚帛琉拒絕中國大陸威脅利誘，選擇同樣是民主國家的台灣。

同日下午，惠恕仁在總統府會晤蔡英文，並於會後接受蔡英文晚宴款待，不過由於不是國是訪問，因此非國宴等級。

至於31日行程，惠恕仁將到南部參訪船舶製造與水產養殖業者，接著4月1日將與台灣旅客一起搭乘「旅遊泡泡」首航班機返回帛琉，親身檢視「台帛旅遊泡泡」的登機流程，屆時也由吳釗燮代表送機。

另外，還有一項亮點，此次惠恕仁訪團成員包括美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland），創下台美斷交43年以來，第一位訪台的美國大使，別具歷史意義；同時，也彰顯出「台美帛」三方合作的重要戰略意涵。

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