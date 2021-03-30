帛琉總統夫人拿起手機充當攝影師　「我被台灣媒體數量嚇到了」

▲帛琉總統惠恕仁在台灣舉行國際記者會，他的夫人（Valerie Whipps）在鏡頭外充當攝影師。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

台帛旅遊泡泡啟動，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）28日抵台，展開為期5天的訪問行程。由於這次惠恕仁訪台只開放一家媒體隨行，惠恕仁的太太（Valerie Whipps）被台灣媒體捕捉到，頻頻用手機拍照紀錄，彷彿就是惠恕仁的專屬攝影師，而她第一天抵台剛下飛機時，也被在現場等候採訪的台灣媒體數量嚇到。

永齡基金會執行長劉宥彤30日陪同鴻海創辦人郭台銘，與帛琉總統惠恕仁伉儷共進早餐。劉宥彤說，帛琉總統夫人ㄧ點架子也沒有，個性很爽朗，「我和她說我曾經到帛琉做過釣魚節目，當地人還煮蝙蝠湯給我們吃，她大笑問我⋯⋯你有試嗎？」劉宥彤則回：「我沒膽！」

劉宥彤除了在臉書上分享這段故事，她還爆料席間與帛琉總統夫人的對話過程。劉宥彤表示，帛琉總統夫人告訴她，抵達桃園中正國際機場時，就被台灣的媒體數量嚇到了，因為只帶一家媒體來台，那個媒體看到台灣這個陣仗也驚呆，「我說～夫人，相較之下，帛琉是不是Peaceful world！」

郭台銘30日上午在台北老爺大酒店與惠恕仁夫婦進行早餐會之際，除了介紹他近期投入的健康醫療事業服務，也大推台灣寶島的名物美味，分享在地生產高品質的永齡選物農產果物－山豬枇杷，還有他最愛吃的在地花生酥等點心，同時也向惠恕仁介紹永齡農場最新導入生物科技研發的保健食品，展現他在健康事業的多樣化佈局。

對於郭台銘分享的山豬枇杷，許多帛琉賓客從未見過，在品嚐後均讚嘆果肉細緻、清甜多汁，而郭台銘也向眾人說明，美味的秘密來自於使用永齡研發的微生物液肥及智慧農業管理系統，並以友善耕作種植出的美味。

▼郭台銘與帛琉總統賢伉儷早餐會。（圖／取自劉宥彤臉書）

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