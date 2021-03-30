屏檢視察易服社會勞動力　展現柔性司法成效

▲執行署屏東分署李門騫分署長感謝屏檢社勞人力挹注 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為使易服社會勞動制度的善意能深入社會每個角落，使社會勞動人力的勞動力及專長更貼近社區需求，屏東地檢署執行檢察官黃郁如日前協同主任觀護人陳素玉等人，分別到法務部行政執行署屏東分署及屏東基督教醫院視導社會勞動業務執行情形，期盼社勞人能順利執行完畢，早日回歸正常生活。

屏東執行分署為屏東地檢署遴聘多年的社勞機構，為讓民眾有舒適便利的洽公環境，透過社會勞動人力的挹注，有效解決了該分署環境維護問題，2021已進駐9名社勞人力，提供了3488小時勞動時數，節省了約新台幣55萬多元的公帑支出。

另屏東基督教醫院因屬於醫療院所的社勞機構，其勤務內容以紙類回收、分類為主，其性質屬低勞力、低技術之勤務，較適合年邁、體弱之社會勞動人進駐，地檢署今年派駐5名社勞人執行，提供2315小時勞動時數，讓 平時因身體狀況導致無法執行粗重工作的社勞人亦能從社會公益勞動中獲得成就感，展現柔性司法成效。

黃檢察官於訪視上開社勞機構時，特別叮囑及勉勵社勞人於執行社會勞動期間，務必遵守社會勞動執行相關規定，遇有執行問題，務必立即向機構及地檢署反應，並於執行期間不得發生飲酒或身帶酒味等情事，以能順利將社會勞動履行完成，早日回歸正常生活。

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