　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏檢視察易服社會勞動力　展現柔性司法成效

▲執行署屏東分署李門騫分署長感謝屏檢社勞人力挹注 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲執行署屏東分署李門騫分署長感謝屏檢社勞人力挹注 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為使易服社會勞動制度的善意能深入社會每個角落，使社會勞動人力的勞動力及專長更貼近社區需求，屏東地檢署執行檢察官黃郁如日前協同主任觀護人陳素玉等人，分別到法務部行政執行署屏東分署及屏東基督教醫院視導社會勞動業務執行情形，期盼社勞人能順利執行完畢，早日回歸正常生活。

屏東執行分署為屏東地檢署遴聘多年的社勞機構，為讓民眾有舒適便利的洽公環境，透過社會勞動人力的挹注，有效解決了該分署環境維護問題，2021已進駐9名社勞人力，提供了3488小時勞動時數，節省了約新台幣55萬多元的公帑支出。

另屏東基督教醫院因屬於醫療院所的社勞機構，其勤務內容以紙類回收、分類為主，其性質屬低勞力、低技術之勤務，較適合年邁、體弱之社會勞動人進駐，地檢署今年派駐5名社勞人執行，提供2315小時勞動時數，讓 平時因身體狀況導致無法執行粗重工作的社勞人亦能從社會公益勞動中獲得成就感，展現柔性司法成效。

黃檢察官於訪視上開社勞機構時，特別叮囑及勉勵社勞人於執行社會勞動期間，務必遵守社會勞動執行相關規定，遇有執行問題，務必立即向機構及地檢署反應，並於執行期間不得發生飲酒或身帶酒味等情事，以能順利將社會勞動履行完成，早日回歸正常生活。

►Her今天推出雅詩蘭黛肌膚保養旅行組原價5700元、特價1450元

ET快訊
黃品源18歲愛女長大了！　逆天顏值飄絕美仙氣
最後上節目男星問「直播賺多少」　鳳梨鼠薯驚人收入曝光
快訊／遠百信義A13火警警報突啟動！　「鐵門瞬間降下」民眾傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

西螺歌唱PK賽選手過招拼晉級　《紅人榜》評審大讚高手雲集

歡慶兒童節　4月2日「斗六藝術水岸園區」打造兒童樂園

荷蘭在台辦事處代表拜會林智堅　盼與竹市強化交流

燒紙錢=砍樹木！台東鼓勵環保祭祀　合十拜拜+米代金一樣敬祖

新竹兒藝節將至　新竹州廳將變身「樂高城」

南投縣表揚模範兒童和總統獎入選人　街頭藝人白芯羽分享生命故事

市價1坪15萬徵收剩幾千元　彰化阿北阿嬤捶心肝！工務處回應了

屏檢視察易服社會勞動力　展現柔性司法成效

就近維修太便利！花蓮增設光復輔具中心　不再電話裡雞同鴨講

攜手建立兒少保護網絡　雲嘉嘉兒少保護區域醫療整合中心啟動

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

林可彤嫁豪門「月租10萬」全場嚇壞　丫頭驚呼：我可以付3間的房貸！

阿信半夜遇人敲房門「他」突送飯來！　士杰斜槓外送員..冠佑：吃鐵板燒還遇到

徐若瑄嗨到丟墨鏡...麋先生也被CUE要送XD　15年歌曲《狠狠愛》第一次合唱獻給他們！

西螺歌唱PK賽選手過招拼晉級　《紅人榜》評審大讚高手雲集

歡慶兒童節　4月2日「斗六藝術水岸園區」打造兒童樂園

荷蘭在台辦事處代表拜會林智堅　盼與竹市強化交流

燒紙錢=砍樹木！台東鼓勵環保祭祀　合十拜拜+米代金一樣敬祖

新竹兒藝節將至　新竹州廳將變身「樂高城」

南投縣表揚模範兒童和總統獎入選人　街頭藝人白芯羽分享生命故事

市價1坪15萬徵收剩幾千元　彰化阿北阿嬤捶心肝！工務處回應了

屏檢視察易服社會勞動力　展現柔性司法成效

就近維修太便利！花蓮增設光復輔具中心　不再電話裡雞同鴨講

攜手建立兒少保護網絡　雲嘉嘉兒少保護區域醫療整合中心啟動

西螺歌唱PK賽選手過招拼晉級　《紅人榜》評審大讚高手雲集

2021國慶煙火在高雄　觀光局暖場活動預備起！點亮港都一整年

遠距工作逼裝偵測器！滑鼠沒動就扣薪　律師曝「1條件」可不計工時

首次吃飯定生死！他曝AA制「背後心態」　網一面倒：重點不是錢

17年兩廳院售票走入歷史！OPENTIX正式接棒　電影、展覽也有望加入

三度帶小女友在家中嘿咻害懷孕　桃園男45萬和解獲緩刑

小2數學題！她崩潰曝光題目...網全卡關：重讀國小還是不會

媽突懷孕生子！她一看小孩眼睛　驚呼「像我老公」…超扯內幕曝

亞瑟士「挺新疆棉」三分鐘熱度刪文了　台灣不甩風波發表新鞋

青峰遭「父親般恩師」提告淚灑法庭　痛心：為何突然變這樣

「潔牙骨被吃」面壁生悶氣　爸無奈：那是你剩下的耶　

地方熱門新聞

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

男高生想援交竟到派出所向員警借「保證金」

機捷A8站路口科技執法　4月12日上路

苗栗明德水庫露大底　6軍團首派百人部隊助清淤

安平角頭老大告別式南警研擬強勢作為

男友寄250萬美金被海關扣留　她欲匯款贖回被阻

育人國小打造彩色積木校園　

陸男想「投奔自由」自製船偷渡到金門

1坪15萬徵收剩幾千　彰化阿北阿嬤捶心肝

乾旱奇景！彰化這口井300年水沒斷

64歲阿北蹺家20km寧睡公園　原因曝光

乾旱版日月潭垃圾見客　大掃除光北旦區清出半噸

「南投賞螢趣」螢火蟲季開跑

生前疑遭霸凌　台中男科大生墜樓身亡….校方回應了

更多熱門

相關新聞

BCI抵制新疆棉「不同調？」

BCI抵制新疆棉「不同調？」

發起抵制新疆棉的組織BCI，疑似出現不同調。該組織2020年10月21日發表英文聲明稱「中國新疆維吾爾自治區持續存在的強迫勞動和其他侵犯人權」的指控。今年，BCI官方本月1號又指出，「從未發現一例有關強迫勞動的事件。」讓外界無法理解BCI真正抵制動機為何？

高雄孝子撞加油站成火球焦屍　相驗結果曝

高雄孝子撞加油站成火球焦屍　相驗結果曝

高雄孝子「駕車撞加油站」燒成焦屍！留下2年幼子女

高雄孝子「駕車撞加油站」燒成焦屍！留下2年幼子女

高雄男「駕車撞加油站」爆火球燒死　監視器影片曝光

高雄男「駕車撞加油站」爆火球燒死　監視器影片曝光

屏東漁會代表選舉查獲「每票3千」　1樁腳10萬交保

屏東漁會代表選舉查獲「每票3千」　1樁腳10萬交保

關鍵字：

屏東地檢署檢察官黃郁如李門騫勞動

讀者迴響

熱門新聞

煉鋼工跳高爐融化！15秒影片瘋傳

酷炫深夜「開保時捷2度炸街」挨批小X孩　出面道歉了

500萬女大生網美「9分32秒滾床辦事片」瘋傳！

逛百貨脫到剩小丁！　比基尼辣妹本尊現身

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

陸H＆M空城3天「一推全場3折」景象變了

高雄24歲妹將嬰兒扔進垃圾袋！媽不知丟垃圾車完了

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上

跳針逼道歉！台北男「路中施暴」抓女撞車門

買2房2廳+車位才嫁！準新郎討拍　網全不挺

五月天傻眼嗆：不要以為買票就能強姦我們

離婚5年…韓瑜曬小鮮肉約會照！

21歲女護理師影院遭性侵！癡愛加害者淪提款機

跑外送21月「賺84萬」！男大生曬薪資單：每天跑16hrs

按摩師讓女客呻吟74秒不起訴　再性侵20歲妹慘了

更多

最夯影音

更多
廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴
5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面