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BCI又稱「未發現強迫勞動事件」　抵制＆支持新疆棉大戰

▲新疆棉花。（圖／CFP）

▲新疆棉花。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

發起抵制新疆棉的組織BCI，疑似出現不同調。該組織2020年10月21日發表英文聲明稱「中國新疆維吾爾自治區持續存在的強迫勞動和其他侵犯人權」的指控。今年，BCI官方代本月1號聲明卻指出，「從未發現一例有關強迫勞動的事件。」讓外界無法理解BCI真正抵制動機為何？

▲▼ BCI。（圖／翻攝 BCI上海微信官網）

▲ BCI「瑞士良好棉花發展協會上海代表處」聲明。（圖／翻攝 BCI上海微信官網）

BCI發起抵制新疆棉「不同調？」

發起抵制新疆棉的組織BCI，在全球擁有超過400名會員組織單位，主要包括棉花種植單位、棉紡織企業和零售品牌。BCI官網顯示，眾多國際品牌都是其組織會員，除了H＆M，國際運動品牌耐克（NIKE）、銳跑（PUMA）、愛迪達（adidas）截至2019年底，BCI擁有超過1840名成員。

據《環球時報》報導指出，該組織2020年10月21日發表過一份英文聲明，該聲明宣稱「中國新疆維吾爾自治區持續存在的強迫勞動和其他侵犯人權的指控，以及在農場層面上不斷增加的強迫勞動風險，導致經營環境難以維持。因此，BCI決定立即停止在該地區的所有實地活動，包括能力建設、數據監測和報告。」2020年3月，BCI暫停了在新疆維吾爾自治區的認證和保證活動。

▲▼ BCI。（圖／翻攝 BCI上海微信官網）

▲BCI 聲明不同調。（圖／翻攝 BCI上海微信官網）

弔詭的是，一個名叫BCI良好棉花，認證為「瑞士良好棉花發展協會上海代表處」的微信公眾號今年3月1日發佈名為「關於新疆問題的重要申明」的文章，與去年10月發佈的英文聲明完全相反，這份中文「申明」明確指出，BCI中國專案團隊嚴格遵照BCI的審核原則，從2012年開始對新疆專案點所執行的歷年第二方可信度審核和第三方驗證，「從未發現一例有關強迫勞動的事件。」內容實在差太大。《環球時報》報導指出，認證的「良好棉花」來自該地區。 至於為何做出上述判斷，BCI沒有解釋。

▲▼「良好棉花發展協會」（BCI，The Better Cotton Initiative）成員。（圖／翻攝微博）

▲「良好棉花發展協會」（BCI，The Better Cotton Initiative）成員。（圖／翻攝微博）

哪些品牌「抵制」新疆棉

據了解，近兩年發表過與新疆棉花「切割」言論的外國企業還有不少。 其中包括BCI成員，有Nike、adidas、GAP、NewBalance、IKEA國際品。最新消息，美國家居電商平臺Wayfair、美國亞馬遜也下架來自中國棉商品。

H&M更是早在去年9月就曾聲明終止與中國紡紗行業巨頭華孚公司的「非直接業務往來」，理由是該廠涉嫌僱用新疆少數族裔「強迫勞動」。但H&M中國24日晚在微博發表聲明稱，H&M集團一如既往地尊重中國消費者，我們致力於在中國的長期投入與發展，目前在中國與超過350家生產廠商合作，為中國及全球消費者提供符合可持續發展原則的服飾產品。

日本共同社今年2月報導稱，優衣庫、無印良品等12家日本公司擬與「已確認在中國新疆維吾爾自治區參與強迫勞動的中國公司」暫停交易。  優衣庫官網目前已沒有與新疆棉有關的產品售賣，但無印良品官網上仍有大量新疆棉產品在售。

▲▼H＆M拒用新疆棉花遭大陸電商全面下架。（圖／翻攝自）

▲H＆M拒用新疆棉花遭大陸電商全面下架。（圖／翻攝自微博）

新疆棉事件「考驗愛國心」

「H&M抵制新疆產品」「H&M碰瓷新疆棉花」等話題在微博上持續發酵，大陸電商平台淘寶、京東、拼多多率先下架H&M相關產品。 小米、華為、vivo、騰訊等多款手機應用商店下架H&M商城App。

知名運動鞋品牌安踏是中國第一個加入BCI的成員，同一天，安踏方面發表聲明稱，退出該組織，並且強調一直採購和使用中國棉產區出產的棉花，包括新疆棉，在未來也將繼續採購和使用中國棉。

目前宣佈和各品牌解約的藝人，服裝類：黃軒、宋茜第一時間與H&M解約；周東雨、宋威龍與Burberry解約；張藝興、劉雨昕、許光漢與CK解約；陳偉霆、李振寧、程瀟與TommyHilfiger解約；井柏然、雷佳音、倪妮、王源與Uniqlo解約。

王一博、譚松韻與Nike解約；張藝興、白敬亭、歐陽娜娜、張藝興與Converse解約；易烊千璽、楊冪、迪麗熱巴、Angelababy、彭于晏、王嘉爾、陳立農、鄧倫、丁禹兮、彭昱暢、任敏、宋妍霏、張鈞甯、陳奕迅、劉亦菲與4.Adidas；李現、劉昊然、古力娜扎、許光漢、楊洋、劉雯與PUMA解約；孟美岐、張子楓與NewBalance解約。

▲▼翻攝美股 。（圖／翻攝美股、蘭）

▲新疆棉事件造成不同品牌股價起伏 。（圖／翻攝 觀察者）

「抵制＆支持」股價兩樣情

抵制新疆棉事件爆發後，飲飽大陸本土憤怒情緒，依照往例一定會出現「反封殺」熱潮，首先反映在股市上。當地時間3月25日，根據《瑞典日報》報導，H&M在斯德哥爾摩證券交易所的股價下跌了1.8%，單日流通市值蒸發約63億元瑞典克朗（約合48億元人民幣）。

據《觀察者》報導指出，同一天25日美股反彈的情況下，那斯達克盤中跌近6%，最終收跌3.39%，單日流通市值蒸發約71億美元（約合463億元人民幣）；愛迪達（大陸用語阿迪達斯）3月25日在德國法蘭克福交易所跌逾6.49%（美股ADR跌逾5%），單日流通市值蒸發約35億歐元（約合270億人民幣），二者市值合計蒸發約733億元人民幣。

就在國際品牌被大陸民眾圍剿的同時，A股投資人也對本土品牌「力挺」，同一天積極買入國產品牌上市公司股票，日播時尚、美邦服飾、起步股份等集體漲停，浪莎股份、七匹狼、海瀾之家、南山智尚等漲幅居前。 與A股同步，港股市場上李寧、安踏體育等也出現大漲，盤中均漲超10%，特步國際漲超4%。

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關鍵字：

BCI強迫勞動抵制新疆棉

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