高雄孝子撞加油站成火球焦屍　相驗遺體結果曝...檢：冰存半個月

記者吳奕靖／高雄報導

24日凌晨3時，高雄市國道十號旗山末端發生一起轎車衝撞加油站的意外，37歲的陳姓男子開著轎車，在國道十號旗山末端下交流道後，直接撞擊加油站加油島，車輛瞬間起火，陳姓男因受傷逃生不及致死，25日上午檢察官進行相驗後，下令先冰存遺體。

檢察官上午相驗，據了解因為屍體已經燒到完全焦黑，所以家屬無法透過相關跡證、面容來確定是否為陳姓男子，為了慎重起見，決定要用DNA來做比對，同步也對家屬來取樣採證，最快也要半個月才能確定死者身份，所以遺體必須要先冰存，也會另外再釐清肇事原因是否為單純「疲勞駕駛」。

▲高雄男駕車衝撞加油站，當場起火燃燒！被救出時已經不幸往生 。（圖／記者吳奕靖翻攝，相同）

▲高雄男駕車衝撞加油站監視器畫面，當場起火燃燒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍發生在24日凌晨3點左右，車輛當場撞擊國道十號旗山末端加油站的加油島，當場起火燃燒，變成了一團火球，駕駛活活被燒死；警方在事發之後根據車牌資料，初步認為死者是陳姓男子，所以通知家屬到場，而家屬表示陳姓男子不排除是在工廠加班就在返回內門家中，疑似疲勞過度才發生意外，當時消息傳回，老父親跟老婆都難以相信，表示陳姓男子平常工作努力，而且十分孝順。

陳男從事服裝印刷業，老婆說他前一天就因為工廠機具故障而忙到深夜，近期又因為廟會頻繁，所以這兩天都忙趕工出貨。陳男跟妻子育有一對兒女，大的讀小二、小的讀幼稚園，一家人與父親同住內門老家，三代同堂相當幸福。

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