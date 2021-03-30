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暗夜竊盜農用抽水馬達　白河警跨域資源共享追緝竊嫌

▲台南市警白河分局積極追緝竊取農用抽水機的陳姓男子到案，起獲贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警白河分局積極追緝竊取農用抽水機的陳姓男子到案，起獲抽水機等贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

30多歲陳姓男子利用深夜時段，駕小貨車前往台南市後壁區竹新里、長安里等偏僻地區，專門挑選置放於抽水站旁及新建工程區域旁之農田抽水機，持鐵槌破壞外層防護蓋後，行竊抽水機2台及汽車蓄電池1顆得逞，案經白河警分局跨域情資整合及通力合作，2天內迅速緝獲犯嫌送辦。

▲台南市警白河分局積極追緝竊取農用抽水機的陳姓男子到案，起獲贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局安溪及長安派出所等員警，於3月21日分別接獲民眾報案稱置放於車上及農田中之抽水馬達、蓄電池竟不翼而飛，員警除立即受理報案，並將所得情資上傳至白河分局所建置之「跨域資源共享平臺」，經員警廣調各周邊各路口及民宅監視器，初步發現深夜1位駕駛貨車及手臂有特殊刺青男子涉有重嫌，再經由2所員警情資交流及通力合作，交叉比對犯案貨車之時間動線及過濾男子身分特徵後，在專案小組上門查緝陳嫌及提示相關證據後，陳嫌立即交出其所竊來之抽水機等贓物，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署調查偵辦。

▲台南市警白河分局積極追緝竊取農用抽水機的陳姓男子到案，起獲贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河警分局長陳明宏，對2個派出所人員跨域資源共享整合，2天立即偵破這起民生竊盜案特別表示肯定與讚許，並親至派出所頒發「茶案高手」激勵士氣。在這次水情持續拉緊報之際，許多農民春耕灌溉農田必須依賴抽水馬達，員警能2天內立即逮捕犯嫌送辦，讓轄區農民都安心及放心。也讓農民大讚白河分局警方辦案效率。

白河警分局長陳明宏指出，今後警方也會持續加強民生農漁機具之防竊巡守工作，保障大家財產安全；同時也呼籲民眾，若有發現可疑人、車請多加留意，並可撥打110報案專線請警方到場處理。

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