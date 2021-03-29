把妻裸照存公務電腦被看光光！警遭控散布「猥褻物」結果出爐

▲中正二分局高姓警員曾為愛妻裸照事件找民代出來舉行記者會說明。（資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市中正二分局高姓警備隊員，把妻子的裸照帶到警局去，用公用電腦轉存資料時，忘了把檔案刪除，被同事發現後，遭移送散布猥褻物品罪，但檢察官調查，高警主觀上沒有要散布愛妻裸照的犯意，處分不起訴，不過他另涉2度偷用警局的水清洗自己的重機，29日被依竊盜罪給予緩起訴處分。

50多歲的高姓員警被同事發現，2018年間在警局的公用電腦中，開了一個名為「camera」的資料夾，裡面有高警自己的生活照，還有多張女子裸照，不少分局同仁看到傻眼，除此之外，高警還被拍照蒐證，在2018年底、2019年底，各有1次把自己的重機騎到警局，用警局的水清洗車輛，涉嫌竊用公家水資源。

警方除了將高警記過處分，也依妨害風化、竊盜等罪嫌移送法辦，高警坦承在警局清洗自己的重機，至於公用電腦中的照片中女主角是他妻子，他當時用警局電腦把檔案從隨身碟中轉存出來後，已經把電腦中檔案刪了，不知道為何又被找出來。

檢察官勘驗高警妻子的照片並非偷拍，高警也沒有跟別人說有這些照片，是其他同事使用公用電腦時發現的，無法認定高警有散布猥褻照片的犯意，但是偷用公家水洗的部分，則觸犯了竊盜罪，考量高警坦承犯行，經受害的中正二分局同意後，給予緩起訴，處分期間1年，需繳國庫1萬元。

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