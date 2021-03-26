娃娃機店驚見面具男　苦主調監視器傻眼：到底看到了什麼

▲曾男以針織帽變裝成蒙面盜，在新豐湖口地區多次行竊。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名年約50歲的曾姓男子，在新豐、湖口等多處娃娃機商店，以破壞剪剪開娃娃機錢箱，盜取裡頭的零錢，前後得手約4、5次，共竊得將近3萬元款項，直到近日，被其中一家娃娃機業者將行竊畫面PO網，才引起警方注意。

▲有網友將畫面PO網，引起討論。

警方表示，曾男於21日凌晨3時許進入新豐這家娃娃機店內行竊。狡猾多端的曾男曾多次得手，因此經驗老道，還特別準備了面具事先把臉遮住，想藉此躲避監視器拍攝及警方追緝，警方將監視器範圍持續擴大，終於掌握曾男身型並鎖定作案車輛，以車追人，將其順利逮捕。

警方於現場查獲曾男做案的面具及破壞剪等犯罪工具，同時查出他曾於新豐、湖口等多處娃娃機店行竊，得手金額將近3萬元，全案依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。同時，警方也呼籲業者，如有受害請出面協助指認，以利案件調查偵辦。

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