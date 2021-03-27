偷竊集團「活體移植」　盜採百年茄苳樹

▲偷竊集團「活體移植」，盜採百年茄苳樹遭逮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局大武分局結合林務局大武工作站、保七總隊第9大隊台東分隊組成聯合查緝小組，日前查獲由王姓犯嫌為首的「活體移植」盜採百年茄苳樹集團，查扣遭盗之茄苳樹體約10公噸、胸徑約120公分，詢後依涉嫌竊盜、違反水土保持法及山坡地保育利用條例等罪嫌，移送台東地方檢察署依法偵辦。



台東縣大武警分局於日前接獲線報，指稱由王姓犯嫌為首的「活體移植」盜採集團專門鎖定百年茄苳樹，以申請整地為由，實則覬覦地上之百年茄苳樹進行盜伐。

警方經針對王姓犯嫌為首之集團成員進行側訪、跟監，發現王姓主嫌已鎖定轄區內1株高15公尺、胸徑約120公分之茄苳樹，且未經地主同意即予砍伐後吊運在吊車上，準備運至外縣市販賣，

大武分局及專案小組成員隨即進行埋伏，當場查獲李姓犯嫌等2人(大貨車司機)，並查扣吊車及百年茄苳樹1株等，另經通知王嫌到案，訊後得知樹木買賣全由王嫌操縱隨意喊價，每株價格動輒新台幣70、80萬甚至上百萬，為獲取暴利之無本生意，全案移送台東地方檢察署偵辦。



警林聯合查緝小組能成功破獲本案，無疑是給心存歹念的山老鼠集團份子一記當頭棒喝，也展現守護山林的決心！天然的山林是大家共同愛護的珍寶，大武分局提醒民眾，保護山林人人有責，「警力有限、民力無窮」，如發現可疑人事物及違法情事請立即報警，警民合作才能共同維護良好的治安環境。

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