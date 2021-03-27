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為1萬元獎金改名「亮搞玩」　金髮妹偷4千被逮...警看身分證傻眼

▲▼蕭女（右）因涉及竊盜案遭逮，被查出為了1萬元將名字改成「亮搞玩」。（圖／翻攝Facebook亮搞玩）

▲蕭女（右）因涉及竊盜案遭逮，被查出為了1萬元將名字改成「亮搞玩」。（圖／翻攝Facebook亮搞玩）

記者邱中岳／台北報導

1名女子在月初涉嫌混進北市健身房行竊，事後又加入改名風潮行列，將名字加入「亮搞玩」3個字，警方在新北市逮捕該名嫌犯，發現身分證改名，一度以為自己認錯人，女子事後才坦承「為了1萬元獎金改名」。

警方調查，40歲的蕭姓女子，在3月初混進北市1家健身房，見置物櫃上有1個女用皮夾，趁隙將裡面的4千元偷走，並離開健身房後將錢花用殆盡，被害女子獲悉後隨即到派出所報案。

警方事後追查，發現該名女子疑似躲藏在新北市新莊區一帶，但因居無定所只能到附近尋找，最後在新莊區將人帶到，卻發現女子身分證上的名字已經改成「蕭亮搞玩」。

警方一度認為抓錯人，但追問之下女子才坦承，看到最近網路很夯的改名風潮，於是參加了YouTuber「亮搞玩」所推出的相關活動，將名字改成「蕭亮搞玩」。

蕭女事後表示，因爲無業所以才會參加這個活動，就是為了1萬元的獎金，警方也順利將蕭女逮捕歸案，訊後也依照竊盜罪嫌將女子送辦。

 據了解，蕭女參加了YouTuber「亮搞玩」在臉書粉專上所辦的活動，活動主要希望能夠找到名字是「亮搞玩」同音同字的朋友，大方發送1萬元。

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