8天狂偷20次！無業男專挑未鎖健身房置物櫃　撈2.8萬只賠6人

記者黃翊婷／台北報導

林姓無業男子2020年10月間前往新北市淡水區某健身房，期間發現更衣室的部分置物櫃沒有上鎖，一時起了貪念，短短8天下手偷竊20次，總計得手2萬8500元以及4張面額200元的振興券，事後賠償2萬2600元與6名受害者達成和解。士林地院法官考量到林男過去沒有犯罪紀錄，經過這次教訓應該不敢再犯，日前依竊盜罪共7罪，判處拘役120日，得易科罰金12萬元，緩刑2年。

▲林男在健身房8天狂偷20次，共計20人受害。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關）

判決書中提到，林男去年10月1日第一次發現健身房男子更衣室的置物櫃未上鎖，於是出手偷走陳姓民眾的3000元現金，過2天他再度行竊，分別得手2400元、600元，或許是食髓知味了，接下來他的目標從原本的1、2人一下子增加到4、5人，連續偷了整整8天，共計竊得2萬8500元。

後來，其中9名被害人發覺錢財遭竊，氣得跑到淡水警分局報案，沒想到警方到場抓人，不僅直接逮住正在犯案的林男，還查出另外11名民眾也同樣受害。事後林男坦承一切犯行，但僅賠償其中6名受害者共2萬2600元，並達成和解或調解。

士林地院法官認為，林男正值青壯年，卻不思依循正當途徑獲取所需，冀望不勞而獲，顯然欠缺尊重他人財產權的觀念，危害社會治安，考量到他所得利益不多，惡性尚非重大，過去也沒有犯罪紀錄，經過這次事件應該不敢再犯，最終依竊盜罪共7罪，判處拘役120日，得易科罰金12萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。