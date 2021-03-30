美國2大使在台灣　前外交官：「為保護帛琉」要中國別輕舉妄動

▲由左至右為美國在台協會處長酈英傑、外交部長吳釗燮、帛琉總統惠恕仁夫婦，以及美國駐帛琉大使倪約翰。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

帛琉總統惠恕仁來台，美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland，又譯亨尼西尼蘭）也隨行來台。對此，前外交官劉仕傑認為，台帛美的外交合作演出，當然是劍指中國，有一點很有趣，就是此時此刻美國有兩個大使在台灣 ，除了倪約翰，另一位是美國在台協會處長酈英傑，而倪約翰來台灣是為了保護帛琉，告訴中國別輕舉妄動。

▲吳釗燮、酈英傑、倪約翰。（圖／記者林敬旻攝）



劉仕傑30日在臉書表示，外交上一國派駐另一國的大使只能有一位，所以在大使交接時，前任大使會先離任，由公使短暫代理，再來迎接新大使，舊大使跟新大使，是不能重疊時間的，因為只能有一個人代表派駐國，酈英傑跟倪約翰，理論上沒這個問題，前者派駐台灣，後者派駐帛琉，所以當然可以重疊。

▲酈英傑發表簡短談話。（圖／記者林敬旻攝）



劉仕傑指出，問題是，倪約翰的官方業務職掌有包括台灣嗎？沒有，他管的是帛琉，既然是如此，那倪約翰來台灣的正當性是什麼？美國駐帛琉大使館拍回給華府的電報，要用什麼名目來說明來台灣的旅程？正當性在哪？答案很簡單，正當性在於「台北法」 。

▲倪約翰、酈英傑、吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）



劉仕傑說明，台北法（TAIPEI ACT）的全名是「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法」，換言之，倪約翰來台灣是為了保護台灣的盟邦帛琉，「再講白一點，這是美國國務院對於台北法精神的具體展現，並告訴中國：帛琉是美國的地盤，不要輕舉妄動」，台北法在2019年於美國國會通過，2020年3月26日川普簽署，這項美國國內法，未來還會持續提供舞台讓台美關係一步一步正常化。