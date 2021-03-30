玉山下第一畝田絕美畫面曝！轉作有機8年有成　成生態導覽熱點

▲位於南安遊客中心前的「玉山下第一畝田」，富涵生態和人文之美。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園南安遊客中心前有一片新月狀的美麗稻田，是拉庫拉庫溪流出東部園區範圍後所灌溉的第一畝稻田，又名「玉山下的第一畝田」；在玉山國家公園管理處積極推動和當地部落族人努力下，已有半數以上轉為有機耕作，玉管處也推出一系列生態導覽活動，歡迎遊客前來體驗生態與人文之美。

布農族原民世居的南安部落位於臺30線道路終點前，三面環山，也是八通關越嶺道路東段的入口，步道前段又稱為瓦拉米步道，是熱門生態旅遊路線。

▲位於南安遊客中心前的「玉山下第一畝田」，富涵生態和人文之美。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處指出，南安遊客中心前的「玉山下的第一畝田」，部落族人過去以慣行農法種植水稻，不時有陣陣刺鼻農藥味飄進遊客中心前觀景台，不但不符合國家公園生態保育理念，也不利於部落整體產業環境。

玉管處表示，自民國103年開始結合民間企業（慈心有機農業發展基金會、玉山銀行、銀川農場等），積極輔導南安部落發展生態有機農業，執行第1年就有8位農友、13.34公頃通過有機驗證並取得標章，並將產出的稻米命名為玉山「瓦拉米」。

玉管處指出，近8年來已超過有11位農友、近19公頃面積獲得有機驗證，超過半數以上農田都已轉為有機耕作，甚至能反饋觀光資源，讓玉管處結合在地辦理「探訪玉山下第一畝田」生態農業導覽系列活動，成果相當豐碩。



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