　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

玉山下第一畝田絕美畫面曝！轉作有機8年有成　成生態導覽熱點

▲位於南安遊客中心前的「玉山下第一畝田」，富涵生態和人文之美。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲位於南安遊客中心前的「玉山下第一畝田」，富涵生態和人文之美。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園南安遊客中心前有一片新月狀的美麗稻田，是拉庫拉庫溪流出東部園區範圍後所灌溉的第一畝稻田，又名「玉山下的第一畝田」；在玉山國家公園管理處積極推動和當地部落族人努力下，已有半數以上轉為有機耕作，玉管處也推出一系列生態導覽活動，歡迎遊客前來體驗生態與人文之美。

布農族原民世居的南安部落位於臺30線道路終點前，三面環山，也是八通關越嶺道路東段的入口，步道前段又稱為瓦拉米步道，是熱門生態旅遊路線。

▲位於南安遊客中心前的「玉山下第一畝田」，富涵生態和人文之美。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲位於南安遊客中心前的「玉山下第一畝田」，富涵生態和人文之美。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處指出，南安遊客中心前的「玉山下的第一畝田」，部落族人過去以慣行農法種植水稻，不時有陣陣刺鼻農藥味飄進遊客中心前觀景台，不但不符合國家公園生態保育理念，也不利於部落整體產業環境。

玉管處表示，自民國103年開始結合民間企業（慈心有機農業發展基金會、玉山銀行、銀川農場等），積極輔導南安部落發展生態有機農業，執行第1年就有8位農友、13.34公頃通過有機驗證並取得標章，並將產出的稻米命名為玉山「瓦拉米」。

玉管處指出，近8年來已超過有11位農友、近19公頃面積獲得有機驗證，超過半數以上農田都已轉為有機耕作，甚至能反饋觀光資源，讓玉管處結合在地辦理「探訪玉山下第一畝田」生態農業導覽系列活動，成果相當豐碩。
 

►珠光粉色超美　內外鍋皆為304不鏽鋼

►阿嬤鐵口直斷：痔瘡　下面痛好羞「堅持隔褲看診」醫抗拒反救了她

►獨／前空姐汽油淋夫2人重燒傷　高大成曝地獄療程「痛不欲生」

►日月潭水位直直落　沉沒10多年「邵族獨木舟」驚喜現身

►淚崩畫面曝！她遭賓士撞噴1樓高命危　男友跪地救：我雙手沾滿血

ET快訊
北市警連開8槍畫面曝！嫌犯車陣中亂撞　公車乘客尖叫
快訊／男團成員出車禍骨折！　恐丟奧運國手資格
清明掃墓禁忌多！避開6種水果、10種人不能拜
填錯3字虧300萬！58K員工被開除提告　結果出爐
快訊／北市警當街開8槍！　街頭警匪追車大戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陸男「嚮往自由」拿木板、保麗龍自製小船　偷渡到金門烏坵上岸

屏東潮州台一線２車擦撞　休旅車側翻釀3傷

禽畜業者到台南市議會陳情　郭信良議長請市府妥為處理

軍醫男友寄250萬美金被海關扣留　桃園熟女欲匯款贖回被警攔阻

暗夜竊盜農用抽水馬達　白河警跨域資源共享追緝竊嫌

出席立人高中50年校慶　盧秀燕讚：連年獲教育部校務評鑑績優

屏東崁頂北勢村長黃順發　送愛心便當助弱勢

白京建設捐贈第12部救護車　強化東門消防分隊救護戰力回饋社會

玉山下第一畝田絕美畫面曝！轉作有機8年有成　成生態導覽熱點

清明連假預估7萬返鄉人潮　花蓮警增佈崗哨加強取締交通違規

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

林可彤嫁豪門「月租10萬」全場嚇壞　丫頭驚呼：我可以付3間的房貸！

阿信半夜遇人敲房門「他」突送飯來！　士杰斜槓外送員..冠佑：吃鐵板燒還遇到

徐若瑄嗨到丟墨鏡...麋先生也被CUE要送XD　15年歌曲《狠狠愛》第一次合唱獻給他們！

陸男「嚮往自由」拿木板、保麗龍自製小船　偷渡到金門烏坵上岸

屏東潮州台一線２車擦撞　休旅車側翻釀3傷

禽畜業者到台南市議會陳情　郭信良議長請市府妥為處理

軍醫男友寄250萬美金被海關扣留　桃園熟女欲匯款贖回被警攔阻

暗夜竊盜農用抽水馬達　白河警跨域資源共享追緝竊嫌

出席立人高中50年校慶　盧秀燕讚：連年獲教育部校務評鑑績優

屏東崁頂北勢村長黃順發　送愛心便當助弱勢

白京建設捐贈第12部救護車　強化東門消防分隊救護戰力回饋社會

玉山下第一畝田絕美畫面曝！轉作有機8年有成　成生態導覽熱點

清明連假預估7萬返鄉人潮　花蓮警增佈崗哨加強取締交通違規

女友單親「阿公討20萬聘金」　他拒給：爸媽已送房！網風向一面倒

影／連假到台南「粉紅花綻放」！蘭展、漁光島2大活動別錯過

LIVE／來台第3天　惠恕仁總統府內會晤蔡英文

大聯盟第一隊！　太空人搶到新冠肺炎疫苗

新北秘境第一波早荷報到！「大片荷花映綠葉」拍照時機點曝光

醉漢開車回家暗巷直踩油門！連撞5汽機車　酒測值破表下場慘爆

蔡阿嘎近視雷射…公開「術後一年狀況」　親揭網傳後遺症真相

連開8槍畫面曝！北市警匪追逐「嫌拒檢衝撞」…公車乘客嚇壞尖叫

陸男「嚮往自由」拿木板、保麗龍自製小船　偷渡到金門烏坵上岸

940萬點閱！彰化「炒飯達人」羅士榮靦腆致謝　超暖善舉曝光

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

地方熱門新聞

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

男高生想援交竟到派出所向員警借「保證金」

機捷A8站路口科技執法　4月12日上路

苗栗明德水庫露大底　6軍團首派百人部隊助清淤

安平角頭老大告別式南警研擬強勢作為

育人國小打造彩色積木校園　

乾旱奇景！彰化這口井300年水沒斷

64歲阿北蹺家20km寧睡公園　原因曝光

乾旱版日月潭垃圾見客　大掃除光北旦區清出半噸

「南投賞螢趣」螢火蟲季開跑

男友寄250萬美金被海關扣留　她欲匯款贖回被阻

生前疑遭霸凌　台中男科大生墜樓身亡….校方回應了

竹山秀傳推先進敷料助傷口癒合

雲林工廠偷排廢水　大排清出180公斤暴斃魚屍

更多熱門

相關新聞

男控排雲山莊匯錢不給住　玉管處回應了

男控排雲山莊匯錢不給住　玉管處回應了

台中一名江姓男子向媒體投訴，日前為了攻頂玉山，事先向排雲山莊登記、訂了睡袋及餐點，事先也已經匯款，不料上山後才被告知未收到相關資料，山莊還一度要求江男出示匯款紀錄，氣得江男直呼「行政疏失還敢怪旅客？」對此，玉山國家公園管理處也回應，整起事件起因在溝通資訊落差，經過妥善說明及提出改善方案後，江先生已接受，且對處理方式表示滿意。

八通關日據駐在所遭倒木重壓　玉管處團隊搶救成功

八通關日據駐在所遭倒木重壓　玉管處團隊搶救成功

玉山降雪排雲山莊下雹

玉山降雪排雲山莊下雹

快訊／玉山再降3月雪！　積雪1公分持續中

快訊／玉山再降3月雪！　積雪1公分持續中

玉山唯一公用電話逃過被拆　年收剩22元！

玉山唯一公用電話逃過被拆　年收剩22元！

關鍵字：

玉山南安有機農作

讀者迴響

熱門新聞

煉鋼工跳高爐融化！15秒影片瘋傳

酷炫深夜「開保時捷2度炸街」挨批小X孩　出面道歉了

500萬女大生網美「9分32秒滾床辦事片」瘋傳！

逛百貨脫到剩小丁！　比基尼辣妹本尊現身

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

陸H＆M空城3天「一推全場3折」景象變了

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上

跳針逼道歉！台北男「路中施暴」抓女撞車門

買2房2廳+車位才嫁！準新郎討拍　網全不挺

五月天傻眼嗆：不要以為買票就能強姦我們

21歲女護理師影院遭性侵！癡愛加害者淪提款機

離婚5年…韓瑜曬小鮮肉約會照！

跑外送21月「賺84萬」！男大生曬薪資單：每天跑16hrs

性感教主下身全裸　「看到的人要負責娶我」

按摩師讓女客呻吟74秒不起訴　再性侵20歲妹慘了

更多

最夯影音

更多
廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴
5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面