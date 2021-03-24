玉山降雪排雲山莊下雹　玉管處籲積雪若太深切莫攻頂

▲玉山北峰、主峰降雪，導致主峰步道等積雪結冰嚴重，玉管處玉山友勿貿然攻頂。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

鋒面從昨晚開始過境、全台濕冷，玉山主峰、北峰於今早降下三月雪，染白山頭，路面有積雪或結冰現象，排雲山莊也降下冰雹，玉山國家公園管理處呼籲前往登山的山友，須格外注意保暖和安全，若主峰步道雪冰過深，不宜進行一般登山活動。

玉管處指出，玉山北峰於7時10分開始降雪，至8時05分已積雪約1公分，氣溫在0至1度間；排雲山莊周邊氣溫在0度左右，原本下雨，於8時15分起降冰雹，室外走道路面猶如撒上薄博一層糖霜。

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▲排雲山莊今早降下冰雹。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，主峰線步道於風口處以上較為陡峭，極可能有嚴重結冰、積雪或濕滑情形，且風速強勁，較具危險性，因此呼籲近日上山的山友，除注意保暖，更要留意天氣變化和步道上的積雪，並做好自身風險評估，千萬不要貿然前行，以確保自身安全。

玉管處提醒，若近日持續有降雪情形，或主峰線步道有嚴重結冰、積雪（5cm以上或雪線達西峰下觀景台）等現象時，就不適合進行一般登山活動；玉管處將適時進行「雪地加強服務措施｣，由排雲管理站和排雲山莊加強現場宣導與管制。有關玉山國家公園雪季期間入園申請事宜可參考：https://reurl.cc/Y6graD。

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