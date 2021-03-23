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玉山唯一公用電話逃過被拆　年收剩22元！玉管處：美好記憶無價

▲玉山塔塔加公用電話是全園區唯一公用電話。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山塔塔加公用電話是全園區唯一公用電話。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

手機越見普及，引發公用電話生存危機；玉山國家公園塔塔加遊客中心現存唯一一支公用電話，去年整年收入僅22元，中華電信先前一度評估撤除，經玉山國家公園管理處溝通後，暫時「留下一命」，玉管處也呼籲遊客多多利用，讓這支應急功能和歷史意義兼具的公用電話能長長久久。

玉管處副處長盧淑妃表示，塔塔加遊客中心的公用電話設立於民國80（1991）年，今年4月15日就屆滿30歲，後來排雲山莊等單位也有裝設公用電話，但也隨著「人手一機」時代來臨而陸續撤除，目前成為全園區碩果僅存的一支。

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▲玉山塔塔加公用電話是全園區唯一公用電話。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山塔塔加公用電話是全園區唯一公用電話。（圖／玉山國家公園管理處提供）

不過因為使用率和營收跌到谷底，線路維修保養花錢耗時，中華電信考量到效益問題，原本計畫撤除，玉管處則出面為公用電話請命，目前已確定保留。

盧淑妃指出，在還沒有手機的年代，不管是遊客、工作同仁在山上都仰賴這支公用電話對山下聯繫，特別是向親友報平安，尤其對工作人員來說，一上山常十天大半月回不了家，沒有這支電話，就難以排解想家之苦，這種情感和記憶，並非手機時代來臨就能抹滅，價值也非年用人數多少所能衡量。

▲玉山塔塔加公用電話是全園區唯一公用電話。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山塔塔加公用電話是全園區唯一公用電話。（圖／玉山國家公園管理處提供）

而在新冠疫情還沒爆發、影響外國客源前，這支公用電話也是眾多外籍遊客的好朋友，也總能為沒有手機或忘了帶手機的民眾解燃眉之急，玉管處也希望遊客以行動繼續支持，讓這支公用電話在塔塔加繼續堅守岡位、陪伴大家。

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