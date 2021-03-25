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八通關日據駐在所遭倒木重壓　玉管處團隊10天長征搶救成功

▲玉管處團隊花10天長征，成功搶救太魯那斯駐在所。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉管處團隊花10天長征，順利搶救太魯那斯駐在所。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

日據時期所修建、位於八通關越道支線的太魯那斯駐在所，年前傳出屋頂遭樹木傾倒重壓毀損，玉山國家公園管理處召集自家同仁、當地登山協會和園藝團體，耗時10天走過八通關越道東段多處崩坍險地，並橫渡塔達芬溪與米亞桑溪後，順利到達並將倒木移除，完成維護珍貴文化資產的重要任務。

▲玉管處團隊花10天長征，成功搶救太魯那斯駐在所。（圖／玉山國家公園管理處提供）

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▲玉管處團隊花10天長征，順利搶救太魯那斯駐在所。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處人員會同花蓮縣卓溪鄉登山協會和民間樂葉樹藝攀樹團體，在2月18日出發前往現場，發現被強風吹倒的樹木重壓太魯那斯駐在所屋頂上方，隨即進行伐除；經花蓮林管處調查，倒木為一株樹高8米、胸徑39公分的大葉石櫟，玉管處則調查測量駐在所建築遺構物的內、外部尺寸和建物高度，由花蓮林管處協助繪製。

玉管處處長鍾銘山表示，除了搶救太魯那斯駐在所，為讓布農族人能回到山上的老家尋根，八通關越道沿線散布的太魯那斯社、米亞桑社和大分社等布農家屋聚落群遺址，也是勘查重點；沿途記錄不少八通關東段古道塌坍、危險路段，也修復大分山屋太陽能熱水器破裂水箱、漏水管線。

玉管處指出，因越道自日據時期迄今已逾百年，又地處偏遠險峻，隊員不斷下切、高繞甚至走到深夜，才抵達目的地，在2月28日順利完成任務。

玉管處特別肯定樂葉樹藝團隊的專業攀樹和伐採技術，解除太魯那斯駐在所被重壓倒塌的危機，卓溪鄉登山協會和自家保育巡查員協助背負重要的技術裝備和糧食，讓團隊在這10天山區長征中，保持安全且物資充足，有效率地執行工作。
 

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