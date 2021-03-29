蔡英文籲「正視新疆人權」　國台辦反勸：管好缺水、缺疫苗

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

新疆「棉花之亂」持續延燒，面對總統蔡英文喊話，盼北京當局正視人權，陸委會也表態會參考國際，必要時採取措施，大陸國台辦29日晚間反勸，要民進黨與其「跟風炒作」，不如多關注台灣缺水、缺疫苗的問題，更稱歡迎台灣民眾、企業到新疆旅遊觀光、投資興業，好「感受繁榮穩定的真實新疆。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，「民進黨當局基於外部勢力編造的謊言和虛假信息，跟風對大陸抹黑污衊，是極端惡毒的，我們堅決反對。」

▲棉花之亂持續延燒。（圖／路透社）

她接著列舉2010年到2018年，新疆維吾爾族人口從1017.15萬，上升至1271.84萬，增長25.04%，高於全疆人口增幅，以及2020年，新疆地區生產總值1兆3797.58億元人民幣，年增長3.4%，棉花產量516.2萬噸，佔全大陸比重87.3%等數據，強調新疆不只貫徹黨（共產黨）的民族政策，共同繁榮發展，各民族勞動者的勞動、宗教、文化、語言各項權益，均獲得保障。

朱鳳蓮說，外部反華勢力炮製「強迫勞動」、「種族滅絕」的謠言，目的是抹黑大陸形象，破壞新疆安全穩定，阻遏大陸發展。她還抨擊，反華勢力選擇性忘記，壓榨包括美國黑奴在內的勞動人民，獲取血腥棉花暴利的「骯髒罪惡歷史」，還有「今天他們社會中的嚴重種族歧視。」

朱鳳蓮說，民進黨配合反華勢力毫不奇怪，凡涉及大陸的事，他們都要惡意操弄、攻擊抹黑。她還「奉勸民進黨」，不如多關注台灣民眾缺水乾旱、苦盼疫苗，多反省自己豢養網軍、鉗制輿論，打擊異己的「倒行逆施等問題。」

▲多個BCI會員的國際品牌，因抵制新疆棉花的聲明近日被中共共青團、大陸網友挖出，遭到抵制。圖為北京H&M門市。（圖／記者陳政錄攝）

朱鳳蓮最後說，相信有正義感的廣大台灣同胞會認清外部反華勢力的陰謀，會看到新疆在共建「一帶一路」中的區位優勢和帶給台灣同胞的發展機遇。「我們歡迎更多的台灣同胞台灣企業到新疆旅遊觀光、投資興業，感受繁榮穩定的真實新疆。」

新疆棉事件發酵，H&M和NIKE、adidas等多個國際品牌遭大陸民眾抵制議題延燒，總統蔡英文日前在臉書表示，回歸事件的本質，人權是普世價值，呼籲北京當局，正視維吾爾族的人權議題，唯有停止壓迫，才能化解國際質疑，才能化解對立衝突。

陸委會發言人邱垂正25日表示，我方會參考國際社會的做法，必要時採取相關的必要措施。並稱我方也會密切關注中國大陸的人權狀況。

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▼因棉花之亂，導致新疆人權問題再次受到關注，總統蔡英文也在臉書上呼籲北京，重視維吾爾族的人權。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）