蔡英文化身「觀光代言人」　推四大亮點玩帛琉！

▲蔡英文推薦帛琉旅遊四大亮點。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

台帛旅遊泡泡4月起正式成行，帛琉總統惠恕仁來台宣傳，明天將接見蔡總統。在雙方正式見面之前，總統蔡英文晚間在臉書上點出，帛琉觀光四大亮點，包含絕美海島景觀、獨特南島文化、天然海陸美食、遠見的觀光政策。

惠恕仁4月1日將跟上「台帛旅遊泡泡」首發團返國，蔡英文在29日晚間搶先在臉書公布，帛琉觀光四大亮點。她提到，兩年前，自己也拜訪過美麗的帛琉，對當地得天獨厚的環境，以及推動觀光發展的長遠視野，都留下深刻的印象，就讓她來當代言人，也可以看看當年她出訪帛琉時的影片。

首先是「絕美海島景觀」，蔡英文說，帛琉擁有豐富的珊瑚礁生態，相當適合出海及浮潛，牛奶湖、水母湖、海豚灣、洛克群島等多樣的海島秘境，絕對不能錯過。其次是「獨特南島文化」，總統說，帛琉和台灣原住民族一樣屬於南島民族，不論是歌謠、舞蹈、工藝還是傳統建築，都很值得認識，也推薦拜訪帛琉國家博物館。

還有「天然海陸美食」，蔡英文提到，帛琉飲食重視食材原汁原味，沒有過多的調味就很可口，一定要試試當地盛產的椰子、芋頭、樹薯及各式海鮮。最後是「有遠見的觀光政策」，為了保育海洋，帛琉是全球第一個禁用有害防曬乳的國家，也用紙吸管取代塑膠吸管，減少不可分解的垃圾，在每位訪客入境時，更要簽署帛琉誓詞（Palau Pledge），宣誓一起守護帛琉人的島嶼家園。