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瀕危黦鷸「南部充電」澳洲團隊喊興奮　專家揭台灣是重要休息站

▲▼台澳合作追蹤瀕危黦鷸。（圖／特生中心提供）

▲台南鳥友李正峰目擊後瀕危黦鷸。（圖／李正峰提供）

記者許展溢／台北報導

一隻由澳洲昆士蘭大學團隊繫放瀕危候鳥黦鷸（兩字音皆同「玉」)，在3月22日飛到台灣， 28日被台南一名鳥友李正峰目擊後，確認牠平安於台南鹽水溪活動，農委會特生中心今（29日）透露，黦鷸預計將在台灣休息數日補充體力後，繼續往北遷徙，回到東北和西伯利亞的故鄉繁殖。

特生中心說明，這隻黦鷸（又稱紅腰杓鷸或遠東杓鷸，Far-eastern Curlew，學名Numenius madagascariensis，編號40963，雌鳥）是在2017年於澳洲昆士蘭省摩頓灣（Moreton Bay）繫放，安裝上綠色足旗及代碼AAD及一枚衛星發報器，研究團隊每年追蹤其行蹤，今年是繫放以來第4次北返，這一枚發報器每48小時會透過衛星訊號，將鳥類的活動位置回報給研究團隊。

特生中心提到，澳洲昆士蘭大學生物科學系伍德沃斯博士（Dr. Brad Woodworth）通知同屬團隊成員、特生中心助理研究員林大利，該隻黦鷸3月22日抵達高雄路竹一帶，並於24日於台南學甲鹽水溪濕地活動，經現場尋找及持續透過衛星追蹤後，由鳥友李正峰28日目擊這隻個體平安在現場覓食。

▲▼台澳合作追蹤瀕危黦鷸。（圖／特生中心提供）

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▲黦鷸遷徙路線。（圖／澳洲昆士蘭大學提供提供）
特生中心指出，編號40963的黦鷸確認在台灣平安的消息傳回澳洲，令研究團隊士氣大振，團隊成員紛紛驚呼，「太驚人了！幹得好！」、「我好興奮啊！」。研究主持人，澳洲昆士蘭大學生物科學系教授理查‧富勒表示，這是非常難得的好消息，台灣鳥友為候鳥遷徙拚上非常重要的拼圖，遷徙候鳥的旅途會經過許多國家，需要經過這樣跨國際的合作，才能知道牠們活得好不好、需要什麼樣的生存資源，才能規劃更貼近牠們生存需求的保育行動。

特生中心進一步表示， 黦鷸是受脅鳥種之一，在全球和台灣的受脅物種紅皮書的受脅等級皆屬於瀕危級，透過這次的衛星追蹤和現場目擊回報，研究團隊將可以更瞭解候鳥在遷徙過程中啟程和休息的時間，以及休息時所需要的棲息環境條件等。這一次黦鷸在台灣休息充電，也表示台灣的濕地是牠們在旅途中重要的休息站。

▲▼台澳合作追蹤瀕危黦鷸。（圖／特生中心提供）

▲黦鷸在台南學甲活動路徑。（圖／澳洲昆士蘭大學提供提供）
林大利強調，遷徙候鳥的保育迫切需要國際合作，「這些候鳥的遷徙都是跨國旅行，一個國家的環境不好，其他國家再努力維護環境也沒有用。

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