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農委會不在乎輸澳鳳梨1顆賣400元　他：唐吉軻德葡萄還是很多人買

▲▼台灣鳳梨在新加坡大受歡迎。（圖／翻攝自駐新加坡台北代表處臉書頁面）

▲台灣鳳梨在新加坡。（圖／翻攝自駐新加坡台北代表處臉書頁面）

記者許展溢／台北報導

農委會3月28日宣布「2公噸台灣鳳梨」終於出口澳洲，但有台僑提到，空運過去的台灣鳳梨一顆就要台幣近400元，根本沒市場競爭力。農委會今（30日）表示，現階段能了解澳洲對檢疫狀況，不是太在乎價格，且日本唐吉軻德在台灣賣的葡萄一串1千多元，也還是有人買。

一名新加坡台商3月23日提到，新加坡超商宣布採購台灣鳳梨，自己和當地人也團購兩批來自台灣的鳳梨，但沒想到「品質」真的很不穩定，「果肉顏色淡、不甜」」，質疑為何還能出口？過了7天，農委會今特別開記者會強調，「品質不良的都是零星個案」，鳳梨團隊已積極介入輔導，同時為確保外銷品質，已建立用藥安全外銷供果園名單，另要求農民落實田間管理，並考量外銷運輸距離及貯架壽命，在鳳梨甜度14度以上再採收等說明。

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▲▼農委會副主委陳駿季。（圖／記者許展溢攝）

▲陳駿季說，金鑽鳳梨很多特性確實不適合長期運輸。（圖／記者許展溢攝）

媒體問輸澳鳳梨一顆要400元，是否失去市場競爭？農委會副主委陳駿季說，在澳洲的一顆台灣鳳梨換算過約384元，但輸澳在做的是一個「打開市場測試階段，不是已經完全變成常態性」，這次台農發出去的鳳梨，其實澳洲對進口鳳梨是怎麽樣的檢疫完全不清楚，透過類似測試方式，除對方有需求外，也能了解整個測試行為，這個時候「並不是太在乎價格」，價格是當地3倍左右。

陳駿季表示，不同國家對於不同等級的消費市場可以去做申請，未來價格會比當地還高，「未來行銷消費層，會鎖定某個族群，讓他們接受此價錢，向唐吉軻德在台灣賣的葡萄一串1千多元、草莓都很貴，但還是很多人買。」陳駿季強調，不同市場高低跟消費群有連接，現在空運貴282元，雖有補助105元，反映成本高，未來澳洲鳳梨是用海運方式進行。

另外，金鑽鳳梨不適合低溫運送，陳駿季坦言，很多特性確實不適合長期運輸，而芒果鳳梨等品種相對耐送，產區會逐步調整鳳梨品種，進而符合外銷，就可解決此問題。

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