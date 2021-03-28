900萬人口僅500名醫生！　太平洋島國爆「醫院拒收」新冠患者

▲新冠疫情嚴峻之下，國家醫療量能是否堪以負荷是極大關鍵。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

新冠肺炎的嚴峻疫情在部分地區仍然可畏，太平洋島國巴布亞紐幾內亞截至2月底原本僅有1275例確診，但過去1個月以來，突然面臨新一波疫情襲擊，導致確診病例暴增2倍之多，令人憂心的是，這個擁有900萬人口的島國上只有500名醫生，由於醫院超過負荷，甚至不得已將病患拒於門外。

根據CNN報導，巴布亞紐幾內亞非營利人道組織的地區主任瑞瓦（Reva）表示，這是他有記憶中以來，第一次看到當地因為醫療量能不堪負荷，而發生醫院拒收病患的狀況，「當你得知沒有任何開放的醫療設施，或醫療資源非常有限，這是非常可怕的，再加上封鎖政策限縮，幾乎快要喘不過氣來，我很難解釋這有多困難。」

報導指出，該國26日報告了560例確診，突破自疫情以來的最高紀錄，總理馬拉普（James Marape）也承認境內存在「猖獗的社區傳播」，儘管數字與他國相比可能並不高，但這在巴布亞紐幾內亞已造成重大問題，過去1個月來，病例暴增了2倍，累計已有4660例確診、39人死亡，其中更有一名53歲議員不幸病歿。

更令人擔憂的是，巴布亞紐幾內亞約有900萬人口，卻只有大約500名醫生，即使在最佳情況之下，國家衛生系統也已經很脆弱，如今NGO組織警告，它可能處於「崩潰邊緣」，當局也承認境內篩檢率低，意即可能有更多病例隱藏在社區之中。觀察人士警告，這個以基督教為主要信仰的國家，在即將到來的復活節假期之後，危機將進一步惡化，希望鄰國澳洲與紐西蘭能提供更多幫助。

Podcast《宇宙人外信 》中英日韓四聲道聊時事