快訊／埃及總統宣布：今天成功終結蘇伊士運河危機！

▲ 長賜號擱淺危機逐漸解除。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）擱淺蘇伊士運河邁入第7天，所幸29日連續傳出好消息，據報船身方向已導正80%。埃及總統塞西（Abdel Fatah al-Sisi）稍早在推特發文宣布，今（29）日成功終結船隻擱淺蘇伊士運河的危機。

塞西表示，「儘管技術上非常複雜，埃及人今天成功終結蘇伊士運河危機，解救擱淺的船隻。我感謝每一名努力的埃及人，他們在技術和實務上，都為這場危機做出貢獻。在埃及人的幫助下，事態將恢復正常，全世界的貨物和需求都可透過這條航道得到保障。」

根據《路透社》，蘇伊士運河管理局（SCA）主席拉比（Osama Rabie）說明，「國際社會已經認識到蘇伊士運河的價值。浮起船隻最重要的結果就是恢復航運。」

長賜號29日傳出部分脫淺，拉比隨後證實，船身方向已導正80%，船尾移至距離河岸102公尺處，與先前距離河岸僅4公尺時相比，情況明顯改善。總統運河計畫顧問、前SCA主席馬米甚（Mohab Mamish）也指出，整艘船目前皆可自由移動，正接受初步檢查，預測運河將於當地時間29日上午11時（台灣時間29日下午5時）恢復暢通。

وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة.

لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون.

وسلاما يا بلادي ٢/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) March 29, 2021

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