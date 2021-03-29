「蘇伊士運河大塞船」畫面超驚人！　船隻全通過需耗時至少1周

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記者詹雅婷／綜合外電報導

長榮貨櫃輪長賜號29日部分脫淺，蘇伊士運河有望同日重新恢復通行。但當局坦言，所有船隻順利完成航行運河可能耗時一周，且石油運輸公司Euronav首席執行官Hugo De Stoop直言，船隻重新浮上水面與徹底疏通塞船現況是2件事情，「暫定時間可能是2至3周，因運河負荷量已滿載。」

彭博報導，長賜號部分脫淺是讓蘇伊士運河恢復交通運輸的第一步，如今船身方向已導正80%，隨著漲潮幅度越來越大，協助長賜號脫困的作業也持續進行中。但塞船數量現已超過450艘，即便未來發展真的有如蘇伊士運河當局所說的29日恢復通行，但所有船隻通過運河，似乎也需要一段時間。

تعطل 369 ناقلة تجارية ضخمة في قناة السويس وتنتظر دورها في العبور حيث اعلنت هيئة قناة السويس أن الأولوية لعبور الناقلات التي تحمل بضائع سريعة التلف

وبلغت الخسائر 400 مليون دولار في الساعة

أي تقريباً 5 مليار دولار يومياً #suezcanel #SuezCrisis

pic.twitter.com/UwaPxjXWy7 — ساره العَمري (@Sarahalarm) March 29, 2021

埃及總統運河計畫顧問、前蘇伊士運河管理局（SCA）主席馬米甚（Mohab Mamish）稍早證實，讓運河船隻恢復通行的工作正在籌備當中，「今天我們就會開始相關計畫，可能需要一周左右的時間，才能讓所有船隻離開蘇伊士運河。」

石油運輸公司Euronav首席執行官Hugo De Stoop則認為，「讓船重新浮起來是一回事，完全疏通運河交通又是另外一回事，截至目前所累積的一切處理起來都需要時間，暫定時間可能是2至3周，因為蘇伊士運河負荷量可能已經滿載。」

▲▼長賜號擱淺蘇伊士運河，造成大量船隻雍塞。（上圖／路透；下圖／達志影像／美聯社）

長賜號於當地29日凌晨4時30分左右重新浮上水面。蘇伊士運河管理局表示，一旦長賜號完全浮起，並移至大苦湖區域進行技術檢查，運河通行將會恢復。

只不過，荷蘭打撈公司「Boskalis」執行長伯爾道斯基（Peter Berdowski）直言，現在慶祝長賜號脫困似乎還太早，因為讓船尾浮起的工作較為容易，船頭才最具挑戰性。

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