電梯大怒神暴衝11樓！維修工險夾死　鋼輪遭抹「致命黃油」抖黑幕

記者柯振中／綜合報導

高雄一名林姓維修員27日在前鎮區某大樓修電梯，沒想到檢修時電梯突然向上暴衝11層樓，導致林男險些身亡。事後，電梯公司發現，原來電梯的主鋼輪被抹上「黃油」，才導致事件發生，警方目前正朝著殺人罪、公共危險罪偵辦當中。

▲林姓電梯維修工受困電梯，利用垂降方式被救出。（圖／記者吳奕靖翻攝）



林姓男子26日晚間10點接獲通知，前鎮區一棟大樓內部的電梯故障，需要立刻維修，因此前往現場。沒想到檢修到一半，原先停在15樓的電梯突然暴衝，上升將近11樓高，導致林男險些死亡。

警消接獲報案，趕往現場救人，透過垂降的方式，從25樓的電梯門救出林姓男子。電梯公司進行調查，發現電梯的主鋼輪被抹上不該存在的「黃油」，氣得向警方要求化驗，絕對不是正常狀況。

▼林姓電梯維修工受困電梯，利用垂降方式被救出。（圖／記者吳奕靖翻攝）



業者指出，業界中有個黑暗的秘密，在鋼索塗上黃油以後，會導致鋼索變得很滑，沒有辦法剎車，就會有人以此向客戶說「需要更換」，讓客戶掏腰包。

據了解，該棟大樓的管委會不滿上一家電梯廠商保養有瑕疵，因此換成了目前這家，但從去年8月開始，就只有新的電梯廠商的人員進出過，究竟電梯主鋼輪上的黃油是否為人為抹上的，警方目前正在調閱監視器釐清。

對此，業者說明，他們絕對不可能去抹黃油，這樣無疑是「搬石頭砸自己的腳」，發生這件事以後，影響到4月份的招標工程，損失至少600萬以上，希望警方能調查清楚。

由於事關重大，不敢大意，目前全案朝著殺人罪、公共危險罪等罪嫌偵辦當中。

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