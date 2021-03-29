藝廊闆娘酒後脫光霸佔小黃　嗆警「神經病」二審判決出爐

記者陳以昇／新北報導

台北市一名經營藝廊的女子，2020年8月，晚間酒後搭計程車竟嘔吐在車內，司機要求付清潔費，女子卻發了瘋似地，脫光衣服賴在車上，警方到場時，更用言語辱罵2名警員，新北地院依污辱公務員罪判拘役20日，事後與警員以7200元和解，二審判緩刑2年，並受6小時法治教育。

▲洪女穿好衣服後，坐在地上辱罵警員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

洪姓女子曾出國進修擁有碩士學歷，返國後在台北市創業經營藝廊，2020年8月，約晚間10時許，她酒後搭乘計程車到新北市永和區，卻不勝酒力在車內嘔吐，陳姓司機見狀要求賠償清潔費，洪女突然抓狂咆哮，脫光身上衣服賴在車內不走，司機無奈報警。

▼洪女穿好衣服後，耍賴坐在地上辱罵警員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2名永和警分局警員到場柔性勸說，洪女不但不聽勸，更對警員辱罵「幹」、「神經病」，還對其中一名女警罵「fucking asshole」，2警強制執法將她壓制帶回派出所，訊後依污辱公務員罪移送新北地檢偵辦。

新北地院指出，洪女借酒壯膽對執法人員辱罵，完全藐視公權力，判她拘役20日，得易科罰金2萬元，事後洪女上訴認錯，並與2警各以3600元達成和解，二審法官考量洪女擁有高學歷，且無前科，事後也對2警員道歉並和解，再犯可能性低，准以緩刑2年，期間保護管束並受6小時法治教育課程。

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