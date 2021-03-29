快訊／蘇伊士運河將恢復運行！　印媒：長賜號5小時內「完全上浮」

▲長賜號有望在29日完全上浮脫困。（圖／翻攝自推特／@IbrahemFthelbab）



記者張方瑀／編譯

長榮海運貨輪「長賜號」（Ever Given）終於在擱淺7天後，有望在當地時間29日完全上浮，蘇伊士運河也可能在同日恢復航行。

根據印度《Moneycontrol》獨家消息指出，挪威海運威爾森集團（Wilhelmsen Group）高級官員在埃及當地時間29日11時左右表示，「（長賜號）貨輪將在5小時內完全漂浮起來，我們預計蘇伊士運河將在今天（29日）結束前重新營運。」

#EXCLUSIVE | Putting an end to a six-day blockage, operations in the Suez Canal may restart by the end of the day. 369 ships stuck on both sides of the canal will be cleared soon. @shinejac with the latest developments #SuezCrisis #SuezBLOCKED https://t.co/AvagAaJ4mE — moneycontrol (@moneycontrolcom) March 29, 2021

印度船東協會（Indian National Shipowners Association）執行長德芙力（Anil Devli）指出，「目前船舵倉已經浮起，船首的部分仍被卡住，預計今天或明天的大潮將會讓船自動抬升，在後續的三至四天內，受困船隻（長賜號）就會脫困。」他也指出，蘇伊士運河每天要讓約51艘船通過，所以這次不會是什麼大問題

蘇伊士運河管理局負責人雷比（Osama Rabie）也表示，一旦長賜號脫困，蘇伊士運河將會立刻恢復通行；管理局計畫採取「先到先行」原則，讓卡在大苦湖（Great Bitter Lake）、賽德港（Port Said）和蘇伊士港（Suez Port）的船隻依序通行。

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