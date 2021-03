快訊／蘇伊士運河將恢復運行！　印媒：長賜號5小時內「完全上浮」

▲長賜號有望在29日完全上浮脫困。(圖/翻攝自推特/@IbrahemFthelbab)



記者張方瑀/編譯

長榮海運貨輪「長賜號」(Ever Given)終於在擱淺7天後,有望在當地時間29日完全上浮,蘇伊士運河也可能在同日恢復航行。

根據印度《Moneycontrol》獨家消息指出,挪威海運威爾森集團(Wilhelmsen Group)高級官員在埃及當地時間29日11時左右表示,「(長賜號)貨輪將在5小時內完全漂浮起來,我們預計蘇伊士運河將在今天(29日)結束前重新營運。」

#EXCLUSIVE | Putting an end to a six-day blockage, operations in the Suez Canal may restart by the end of the day. 369 ships stuck on both sides of the canal will be cleared soon. @shinejac with the latest developments #SuezCrisis #SuezBLOCKED https://t.co/AvagAaJ4mE