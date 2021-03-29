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社會 社會焦點 保障人權

輕熟女趕著接小孩　國道清水段撞休旅車再撞護欄翻覆

▲▼女子開車走國道三號清水段突車禍翻車。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警察與民眾協力幫翻車的女子脫困，（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

顏姓女子29日開車要趕著接送小孩，行經國道三號高速公路北上清水路段時，疑似未注意車前狀況，撞上前方休旅車後失控左偏撞護欄後翻車。所幸警消及民眾及時趕到救援，人只受到輕傷。警方表示，肇事原因有待釐清。

今天上午11點左右，國道三號高速公路北上172.4公里處，也就是靠近清水休息站附近，發生一起車禍。31歲顏姓女子開車接送小孩，行經該處中線車道時不慎撞上前方休旅車後，失控往左撞上內側護欄，接著就翻覆在車道上。

▲▼女子開車走國道三號清水段突車禍翻車。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼受到輕傷的女子上救護車，後方則有救援車輛警示用路人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼女子開車走國道三號清水段突車禍翻車。（圖／記者李忠憲翻攝）

路過民眾見狀趕緊報警，救援車輛先抵達在後方停下開警示閃燈，警告後方來車。接著警車與救護車也到場，眾人合力下，先協助輕傷的顏女脫困，確認傷勢後，再帶離現場上救護車，送往梧棲童綜合醫院治療。

醫院表示，傷者疑似要趕著接送小孩，太過緊張才發生事故，傷勢包括雙手肘撕裂傷、左膝鈍傷、頸部與右腳掌擦挫傷，目前留院觀察中。

國道警方表示，現場均已蒐證完畢，肇事原因有待釐清。

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