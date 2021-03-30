台中男遭撞命危...救護車途中又挨撞！延誤10分鐘再送醫救不回

記者白珈陽／台中報導

台中市神岡區29日晚間1名老翁在中山路遭機車撞擊，當場失去生命跡象，消防局獲報立即派員將他送醫，未料救護車前往醫院途中，竟遭1輛闖紅燈的白色轎車攔腰撞上，導致救護車上2名志工也受到輕傷；儘管消防局隨後加派支援，另一輛救護車於10多分鐘後趕到，連同志工一起送醫治療，老翁最後仍宣告不治。

▲救護車載送傷患至醫院途中，遭闖紅燈的白色轎車撞擊。（圖／民眾提供）

台中市消防局29日晚間9時02分獲報，神岡區中山路1720巷口，一名90歲張姓男子遭19歲林姓男子騎機車撞擊，導致頭部外傷、無生命跡象，遂派遣大雅分隊及豐南分隊救護車1輛、人員共3人到場，由救護車載到醫院要急救。

未料救護車行經中山路、三民路口時，遭到闖紅燈的曾姓男子駕駛白色轎車由左側撞擊，導致救護車上2名志工也受傷，台中市消防局勤務中心接獲通報後，馬上加派救護車，於9時20分許抵達現場，將張男儘速送往大雅清泉醫院急救，但張仍回天乏術。

▲▼ 曾男駕駛白色轎車闖紅燈撞上救護車。（圖／民眾提供）

警方調查，曾男（43歲）當時是下班回家途中，車上無其他乘客，經酒測無酒測情形，撞到救護車後相當驚慌；救護車上的楊姓志工（53歲）及宋姓志工（47歲）遭撞後受到輕傷，同樣送往清泉醫院治療，無大礙。

警方表示，根據救護車監視器畫面，張翁在救護車發生車禍前，志工仍不斷對其施作CPR急救，詳細事故原因及經過，全案已移請台中地檢署調查。

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